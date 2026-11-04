Quavo vient de partager un trailer pour son prochain album Satchamo. La vidéo rend hommage à son neveu Takeoff, disparu en 2022, avec des images de fusée et des extraits vocaux du rappeur. Une date de sortie n'a pas encore été annoncée.

Après la sortie de son album QRÖMELIFE, Quavo ne laisse pas les fans attendre longtemps. Le rappeur américain a mis en ligne un trailer officiel pour son prochain projet solo, intitulé Satchamo. Une annonce très attendue, qu'il avait lui-même promise sur les réseaux sociaux peu après la parution de son précédent disque.

Un trailer chargé d'émotion

Dans cette courte vidéo, on entend la voix de Takeoff, le neveu de Quavo, membre des Migos décédé en novembre 2022. Des images d'une fusée au décollage accompagnent ces extraits vocaux. Cette imagerie de fusée a toujours été associée au rappeur disparu, et semble ici constituer un clin d'œil délibéré à sa mémoire.

Le trailer laisse également entendre un extrait d'un nouveau titre. Le son se distingue nettement de QRÖMELIFE : il s'agit d'un morceau à l'atmosphère mélo-dramatique, porté par des voix traitées à l'autotune. Un changement de registre assumé pour Quavo.

Un contexte chargé pour le clan Migos

Ce trailer est apparu moins de 24 heures après qu'Offset, l'autre membre survivant des Migos, a confirmé la sortie de son propre album GMFU pour le 13 novembre. Les deux rappers semblent donc avancer en parallèle sur leurs projets solos respectifs.

Par ailleurs, selon le site spécialisé Hot New Hip Hop, Quavo et Offset sont censés collaborer l'année prochaine sur un nouveau projet Migos. Celui-ci intégrerait des enregistrements vocaux de Takeoff. Un album de réunion très attendu, qui pourrait raviver la nostalgie des fans du trio. Son titre, notamment la possibilité qu'il s'appelle Culture 4, n'a pas encore été confirmé.

Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été communiquée pour Satchamo.