Le rappeur new-yorkais 50 Cent a comparu mardi 3 novembre en visioconférence pour son affaire de cyberharcèlement visant Tia Kemp, l'ex-compagne de Rick Ross. Cette dernière était absente à l'audience. Elle a réagi depuis TikTok, sans mâcher ses mots.

50 Cent ne lâche pas l'affaire. Le rappeur new-yorkais a participé à une audience virtuelle dans le cadre de sa plainte pour cyberharcèlement contre Tiallondra Kemp, connue sous le nom de Tia Kemp, ex-petite amie de Rick Ross. L'audience s'est tenue mardi 3 novembre, mais Tia Kemp n'a pas daigné se présenter.

Un dossier centré sur la protection de son fils

Selon le site XXL Mag, 50 Cent avait déposé sa plainte le mois dernier. Il demande une injonction permanente pour empêcher Tia Kemp de harceler, traquer ou cyberharceler son fils de 14 ans, Sire Jackson.

Lors de l'audience en visioconférence, le rappeur a expliqué au juge qu'il aurait abandonné sa plainte si Tia Kemp n'avait pas persisté à le dénigrer publiquement, lui et son fils. Le juge a pris acte de la situation et lui a accordé 30 à 45 jours supplémentaires pour décider s'il souhaitait poursuivre la demande d'ordonnance de protection.

Tia Kemp répond depuis TikTok

Absente du tribunal, Tia Kemp s'est exprimée sur TikTok — son compte Instagram ayant été désactivé. Elle a clairement affiché son indifférence face à la démarche judiciaire de 50 Cent.

« Curtis 15 muthaf**kin' cents... si tu ne te casses pas et que tu t'assoies quelque part. Parce que, je m'en fous complètement », a-t-elle lancé, s'adressant directement au rappeur.

Cette prise de parole fait suite à la diffusion de la vidéo de l'audience sur TMZ, où l'on voit 50 Cent intervenir devant le juge.

Un bras de fer judiciaire qui s'intensifie

Le dossier ne se limite pas à cette plainte. L'équipe juridique de 50 Cent a également déposé, le 26 octobre, un recours fédéral de 6 millions de dollars contre Tia Kemp devant un tribunal de Californie. Le conflit entre les deux parties prend donc une dimension judiciaire de plus en plus importante.