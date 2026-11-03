Le rappeur de Chicago Lil Durk a été transféré en unité d'isolement au centre de détention de Los Angeles le 30 octobre dernier, selon des informations relayées par TMZ. Ce placement intervient après qu'il aurait questionné un sous-directeur sur des fouilles répétées de sa cellule. Une audience sur sa mise en liberté sous caution est prévue le 4 novembre.

Lil Durk se retrouve à nouveau en isolement. Selon des informations rapportées par TMZ, le rappeur originaire de Chicago a été placé dans une unité d'hébergement spéciale (Special Housing Unit) au Metropolitan Detention Center de Los Angeles le 30 octobre. José Rojas, secrétaire du syndicat du Bureau des prisons, a confirmé ce transfert au site américain.

Des fouilles répétées sans résultat

D'après des sources citées par TMZ, la cellule de Lil Durk aurait été fouillée à de nombreuses reprises depuis son acquittement dans l'affaire de complot de meurtre, sans qu'aucune contrebande n'ait été trouvée. Le rappeur aurait alors interrogé le sous-directeur de l'établissement sur la raison de ces fouilles fréquentes. Cette démarche lui aurait valu d'être sanctionné pour avoir répondu avec insolence au personnel pénitentiaire, avant d'être transféré en isolement.

Ce n'est pas la première fois que Lil Durk, de son vrai nom Durk Devontay Banks, se retrouve dans cette situation. Comme le rapporte Complex, son avocate Christy O'Connor avait révélé en janvier qu'il avait déjà été placé en isolement pendant plus de 130 jours à partir du 29 août 2025, après avoir été trouvé en possession d'une Apple Watch. À l'époque, l'équipe juridique avait dénoncé des conditions d'incarcération sévères : enfermé 23 heures sur 24, sans visites en personne et sans accès à la cantine. Son avocate avait alors déclaré que « les effets néfastes de l'isolement prolongé sur le bien-être psychologique d'un détenu sont bien documentés ».

Un procès pour racket attendu en 2027

Acquitté le 11 septembre de l'ensemble des cinq chefs d'accusation liés au complot de meurtre et au harcèlement, Lil Durk reste néanmoins en détention provisoire. Il fait face à de nouvelles charges de meurtre en aide au racket ainsi qu'une infraction liée aux armes à feu, pour lesquelles il a plaidé non coupable. Son procès sur ces charges est fixé au 30 août 2027.

Son équipe de défense a demandé au juge Michael W. Fitzgerald de reconsidérer sa détention. Sony a proposé de garantir une caution de mise en liberté pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars. De son côté, Lil Durk a offert ses futures redevances, ses revenus d'édition musicale et ses revenus de tournées comme garantie. Jay-Z, J. Cole, Michael Rubin et Kim Foxx ont adressé des lettres de soutien au tribunal en faveur de sa libération. Andrea Robinson, mère de Saviay'a « Lul Pab » Robinson, a également écrit qu'elle n'avait pas d'objection si le tribunal estimait qu'une caution était appropriée.

L'audience sur cette demande de mise en liberté sous caution était prévue devant le juge Fitzgerald le mercredi 4 novembre.