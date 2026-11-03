Adam22 a affirmé détenir un « trésor » de rumeurs sur Kendrick Lamar, tout en refusant de les divulguer faute de preuves. DJ Akademiks a néanmoins saisi l'occasion pour évoquer une anecdote non vérifiable impliquant le rappeur. Les réactions en ligne n'ont pas été tendres envers les deux commentateurs.

Tout a commencé lors du week-end passé à New York pour fêter les 40 ans de Drake. Adam22 et DJ Akademiks se sont retrouvés ensemble à la soirée et ont, selon leurs propres dires, passé une bonne partie du temps à échanger des informations sur le milieu du rap.

Un « trésor de rumeurs » que personne ne vérifie

De retour sur son podcast aux côtés de Wack 100, Adam22 a déclaré détenir un « trésor » de rumeurs concernant Kendrick Lamar. Il a toutefois précisé qu'il ne les révélerait pas, ne pouvant pas en confirmer la véracité.

DJ Akademiks a visionné ce passage sur son stream et a décidé d'intervenir. Il a alors évoqué une anecdote ancienne, sans nommer aucune des personnes impliquées, suggérant que Kendrick Lamar aurait cherché à rencontrer des femmes dans un studio d'enregistrement. Akademiks a lui-même reconnu que cette histoire ne serait probablement pas crue par les internautes.

Des réactions très critiques en ligne

Les commentaires suscités par ces déclarations ont été globalement défavorables à Akademiks. Selon le site HotNewHipHop, une partie du public estime que ce type de récit n'a pas sa place sur une plateforme aussi exposée. D'autres soulignent que ces affirmations n'ont aucun lien avec la musique et relèvent uniquement du sensationnalisme.

Il est aussi rappelé qu'Adam22 et DJ Akademiks entretiennent une relation d'amitié proche avec Drake. Depuis la fin du clash entre Drake et Kendrick Lamar, un certain agenda anti-Kendrick est régulièrement observé dans cet entourage. Pour beaucoup d'observateurs, cela suffit à relativiser la portée de ces révélations.

Aucun fait précis, aucune date et aucun nom n'ont été avancés par les deux hommes pour étayer leurs propos, qui restent donc de l'ordre de la pure rumeur.