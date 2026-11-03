La chanteuse Wejdene a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux après avoir minimisé la condamnation de son compagnon, le rappeur Koba LaD. Dans un extrait d'un documentaire à venir, elle commente les six ans de prison ferme prononcés contre lui d'une formule qui a choqué de nombreux internautes, dont certains de ses propres fans.

Le rappeur Koba LaD a été condamné à six ans de prison ferme pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées, à la suite d'un accident de la route mortel survenu à Créteil, dans le Val-de-Marne, en septembre 2024. Sa compagne, la chanteuse Wejdene, connue notamment pour son titre Anissa, s'est exprimée dans les premières images d'un documentaire consacré au rappeur, dont la sortie est prévue le 14 novembre prochain. Et ses propos ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Une phrase qui passe mal

Dans ces images diffusées en avant-première, Wejdene déclare : « Six ans ! C'est un accident de la route, il y en a tous les jours… ». Une formule perçue par de nombreux internautes comme une tentative de minimiser les faits. Car cet accident n'était pas ordinaire : selon le parquet de Créteil, Koba LaD avait consommé des stupéfiants au moment des faits, et l'accident a coûté la vie à William Dogbey, son styliste âgé de 30 ans, père de deux enfants.

Sur le réseau social X, les réactions n'ont pas tardé. Certains internautes ont exprimé leur incompréhension avec virulence, d'autres, plus nuancés, ont précisé leur pensée. Une fan de la chanteuse a ainsi écrit : « En fait, je suis d'accord sur le fait qu'elle a dit 'c'est un accident de la route y en a tous les jours', ça ok. Mais là, pour le coup, ce n'est pas un accident comme un autre, y a eu des stupéfiants, un décès. En tant que fan de Wejdene, je vous avoue que je suis dégoûtée… ».

Un soutien indéfectible depuis le début

Ce n'est pas la première fois que Wejdene prend publiquement la défense de son compagnon. Dès les premières critiques apparues sur internet après l'accident, elle avait répondu : « Nous sommes des êtres humains malgré la notoriété. Vous balancez des atrocités depuis des jours sans que personne ne vous dise rien ».

De son côté, Koba LaD s'était exprimé peu après le drame : « Je suis dévasté par la perte tragique de mon ami Will et depuis mardi soir je pense avant tout à chaque seconde à sa famille, son épouse et ses enfants, dont je partage l'immense tristesse et le deuil. Que Will repose en paix. Je serai là pour sa famille jusqu'à la fin de mes jours ». Face au tribunal correctionnel de Créteil, présidé par Floriane Duval, il avait d'abord lancé : « Je ne suis pas un criminel, je n'ai tué personne », avant de se reprendre : « Je dois payer, c'est normal. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent me surcharger. Ils veulent faire passer [l'accident] comme si je l'avais voulu. Avec William, on avait de grands projets. Je ne nie rien, je n'esquive rien ».

Le documentaire consacré à Koba LaD, qui promet de dévoiler l'envers du décor du rappeur, sera diffusé dans son intégralité à partir du 14 novembre. La polémique autour des propos de Wejdene, rapportée notamment par le site Voici, devrait se poursuivre à l'approche de cette date.