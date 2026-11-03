La chanteuse SZA a semblé confirmer sa présence en tant que tête d'affiche du festival Coachella en 2027, tout en annonçant travailler sur un nouveau disque. Des indices lâchés depuis son compte secondaire sur les réseaux sociaux.

Les rumeurs enflent autour de la programmation de Coachella 2027. Selon le site Consequence Of Sound, SZA aurait laissé entendre qu'elle figurera parmi les têtes d'affiche du célèbre festival californien, aux côtés de Tame Impala et Dua Lipa.

Un post révélateur sur son compte secondaire

C'est depuis son compte dit « burner » — un profil secondaire discret — que SZA a partagé une capture d'écran d'un article de TMZ consacré aux têtes d'affiche de Coachella. Le geste, repéré par des utilisateurs de Reddit, est largement interprété comme une confirmation implicite de sa participation.

Dans la légende de sa publication, la chanteuse a également évoqué un nouvel album en cours de préparation : « Je pars à Tahiti pour continuer à travailler sur cet album. Je pèse de grandes décisions. Dire oui quand on n'est pas prêt, c'est fou. Je l'ai fait toute ma carrière quand même lol… autant continuer. »

Un retour très attendu sur scène et en studio

Ce serait la deuxième rumeur en quelques semaines à placer SZA en position de tête d'affiche à Coachella. Les organisateurs n'ont pas encore publié de programmation officielle. Habituellement, le festival dévoile ses noms en début d'année.

Du côté musical, SZA ne chôme pas. Elle a récemment participé au titre « Flower In A Hurricane », une chanson de Justice pour la bande-son du jeu vidéo GTA VI, aux côtés de Tame Impala et King Gizzard & the Lizard Wizard. Elle apparaît également sur le titre « is it cool ? » de Steve Lacy, ainsi que sur « Boy In Red » d'Isaiah Rashad.

En mars, SZA avait aussi évoqué l'existence de suffisamment de collaborations avec Steve Lacy pour constituer, selon elle, « un petit projet sympa ». Une potentielle surprise supplémentaire pour ses fans.

Si sa présence à Coachella se confirme, il faudra donc s'attendre à un nouvel album avant le printemps 2027 — et peut-être à une apparition de Steve Lacy sur scène à ses côtés.