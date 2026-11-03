Jack Harlow est de retour avec un nouveau projet. Le rappeur de Louisville a annoncé Sweet Action II, la suite de l'EP qui a lancé sa carrière, avec une date de sortie surprise fixée à ce vendredi 6 novembre.

Jack Harlow ne laisse pas traîner les choses. Après plusieurs albums qui n'ont pas convaincu son public, le rappeur américain revient avec un projet très attendu : Sweet Action II. Il s'agit de la suite directe de Sweet Action, l'EP qui avait propulsé Harlow sur le devant de la scène musicale. L'annonce a été faite lundi, avec une date de sortie et une pochette dévoilées dans la foulée.

Une sortie surprise dès vendredi

Le projet sera disponible le vendredi 6 novembre. Un délai très court entre l'annonce et la mise en ligne, qui n'a pas manqué de surprendre les fans. Sweet Action II comptera sept titres, dont une collaboration avec Babyface, figure emblématique du R&B américain.

Cette sortie s'annonce déjà comme l'une des journées les plus chargées de la fin d'année côté hip-hop. Le même vendredi, selon le site spécialisé HotNewHipHop, Lil Baby doit également lancer son album intitulé Fresh. Les deux projets se retrouveront donc en compétition directe dès leur mise en ligne.

Un retour aux sources pour Harlow

Jack Harlow a connu des hauts et des bas ces dernières années. Son précédent album, Monica, avait divisé le public et essuyé de nombreuses critiques. Avec Sweet Action II, le rappeur choisit de renouer avec ses débuts et l'univers qui lui a valu sa première reconnaissance grand public.

Ce retour à l'EP original est perçu comme une volonté de reconquérir les fans et de se recentrer sur le rap, son terrain de prédilection. Si ce pari sera gagnant ou non, la réponse sera connue très rapidement.

Pratique

Sweet Action II de Jack Harlow sort le vendredi 6 novembre. Le projet est composé de sept titres, avec une participation de Babyface.