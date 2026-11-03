La rappeuse Cardi B s'est produite à l'université Johns Hopkins lors du Hoptoberfest, le festival annuel d'Halloween de l'établissement. Devant les étudiants, elle leur a lancé un message clair contre l'usage de l'intelligence artificielle pour réussir leurs examens. Une prise de position qui n'est pas la première pour l'artiste.

C'est un conseil inattendu que Cardi B a glissé entre deux morceaux lors de sa performance au Hoptoberfest, l'événement annuel d'Halloween organisé par l'université Johns Hopkins. Face au public étudiant, la rappeuse du Bronx a lancé : « Vous avez intérêt à réussir votre semestre. Et ne demandez pas à ChatGPT la réponse. » Un message direct, qui a résonné bien au-delà de la soirée.

Un remplacement de dernière minute

Cardi B n'était pas le choix initial pour cette soirée. C'est le chanteur canadien Daniel Caesar qui devait se produire en tête d'affiche. En raison de circonstances imprévues, il a dû annuler au dernier moment. Les détenteurs de billets ont appris la nouvelle par e-mail, avec cette annonce surprenante : « En raison de circonstances imprévues, Daniel Caesar n'est plus en mesure de se produire. Cependant, nous sommes ravis d'annoncer que notre nouvelle tête d'affiche n'est autre que… CARDI B !!! »

L'événement a également été reporté d'un jour, passant du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre. Malgré ces changements, les étudiants ont rapidement adhéré. Selon le journal étudiant The News-Letter, la sophomore Lana Hakma a confié : « Je suis personnellement très enthousiaste à l'idée de ce changement. J'aime beaucoup Cardi B et je connais ses chansons. » Sa camarade Bhavya Guru, qui était fan de Daniel Caesar, a admis avoir d'abord cru à une blague avant de se laisser emporter par l'excitation : « Je suis vraiment très impatiente pour Cardi B et je pense que ça va être vraiment fun. »

Une méfiance envers l'IA qui ne date pas d'hier

La prise de position de Cardi B contre l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Selon Billboard, la rappeuse avait déjà exprimé son agacement en février, sur le réseau social X. Elle avait alors écrit, en évoquant ses proches : « Libérez mes membres de la famille plus âgés de l'IA de Facebook. » Un message accompagné d'emojis robot et de visage fatigué, qui traduisait une lassitude face aux contenus générés par l'IA circulant sur les réseaux sociaux.

La Grammy Award a également pris la parole récemment sur d'autres sujets. Sur les espaces audio du réseau X, elle a déclaré en avoir assez des clashs entre rappeurs : « Pour être honnête, je n'aime plus vraiment me battre avec des rappeuses, parce que c'est un peu ennuyeux. » Elle a aussi évoqué les zones d'ombre de la célébrité : « Être à succès, c'est tellement effrayant. Pas seulement parce que vous ne savez plus qui est sincère. Vous ne savez tout simplement pas qui vous en veut secrètement. »