Pour Halloween, la rappeuse Ice Spice a enfilé un costume de Patrick, le personnage de Bob l'éponge. Elle a partagé la fête avec le rappeur Young Thug lors d'une soirée dont elle aurait été l'organisatrice, selon Complex Music.

Ice Spice ne cache pas son amour pour l'univers de Bob l'éponge. Cette passion, déjà illustrée par sa collaboration officielle avec la franchise, a pris une nouvelle dimension lors d'Halloween. La rappeuse du Bronx a choisi de se déguiser en Patrick Star pour une soirée qu'elle aurait organisée avec Young Thug, comme le rapporte Complex Music sur Twitter.

Un costume rose signé Patrick

Pour l'occasion, Ice Spice a opté pour un look fidèle au célèbre personnage rose. Elle portait un top rose moulant associé au short iconique de Patrick, revisité en version bien plus courte. Des collants en résille et des bottines à lacets hauts complétaient la tenue. Un ensemble qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des fans.

De son côté, Young Thug a fait un choix plus sobre pour la soirée. Son costume restait discret, loin des extravagances auxquelles il peut parfois habituer son entourage. Les deux artistes ont tout de même posé ensemble pour quelques photos remarquées.

Une collaboration musicale en vue ?

Les chemins d'Ice Spice et de Young Thug se croisent rarement. Voir les deux rappeurs réunis pour la saison des fêtes de fin d'octobre a surpris une partie du public. Selon le site spécialisé HotNewHipHop, un projet commun ne serait pas à exclure, même si rien n'a été confirmé à ce stade.

Du côté de Young Thug, l'actualité musicale reste chargée. Il prépare de nouvelles sorties après la mise en ligne de Slime Language 3, projet centré sur les nouvelles têtes du collectif YSL. Les fans attendent avec impatience son prochain album solo, espérant un retour en forme après UY SCUTI.

Ice Spice, quant à elle, continue de faire parler d'elle bien au-delà de ses sorties musicales. Ses apparitions publiques, notamment à la première du dernier film Bob l'éponge, alimentent régulièrement les discussions en ligne. La rappeuse n'en tient visiblement pas compte, comme l'a encore montré sa tenue d'Halloween.