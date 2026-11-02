Le rappeur Kodak Black a inquiété ses fans samedi soir lors d'un concert à Tampa, en Floride. En pleine performance, il s'est effondré sur scène devant son équipe et d'autres artistes. Son état de santé reste inconnu à ce stade.

C'est une image qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Samedi soir, Kodak Black s'est effondré sur scène au Benchmark International Arena de Tampa, en Floride, lors du concert « Nightmare on Channelside », organisé dans le cadre des festivités d'Halloween.

Une chute devant les yeux de son équipe

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, le rappeur était en pleine performance lorsqu'il a semblé victime d'un malaise. Des images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent Kodak Black tomber au sol, sous les yeux de membres de son équipe et d'autres artistes présents sur scène. Les personnes les plus proches de lui se sont immédiatement portées à son secours. Il a finalement pu se relever et quitter la scène par ses propres moyens.

La performance a été interrompue à la suite de cet incident. Aucune cause n'a été communiquée pour expliquer la chute du rappeur.

Aucune communication sur son état de santé

Depuis cet épisode, aucune mise à jour officielle n'a été publiée sur l'état de santé de Kodak Black. L'absence de communication a alimenté de nombreuses spéculations en ligne, rapporte HotNewHipHop. Depuis plusieurs années, des interrogations circulent régulièrement autour du bien-être du rappeur et des effets supposés de son mode de vie sur sa santé.

Par ailleurs, Kodak Black avait récemment annoncé envisager de se lancer dans le streaming en ligne. Il est également annoncé sur la bande-son du jeu vidéo GTA VI.