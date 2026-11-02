La date de sortie de prison de Diddy avancée après son transfert dans un nouvel établissement

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La date de sortie de prison de Diddy avancée après son transfert dans un nouvel établissement

Sean Combs, dit Diddy, verra sa peine raccourcie de trois semaines. Transféré dans un établissement à faible sécurité, le magnat du rap devrait désormais être libéré le 6 février 2028, selon TMZ.

La date de sortie de prison de Diddy continue d'évoluer. Selon le site américain TMZ, la libération du rappeur et producteur Sean Combs a été avancée de trois semaines. Il devrait désormais quitter sa cellule le 6 février 2028.

Un transfert qui change la donne

Tout a commencé par un changement d'établissement. Diddy a récemment été transféré à la prison fédérale FCI Allenwood, un établissement à faible sécurité qui accueille quatre fois moins de détenus que son ancienne structure. Moins de détenus, moins d'occasions de s'attirer des ennuis : c'est cette logique qui, selon TMZ, a permis d'avancer sa date de sortie.

Car la route a été sinueuse. Condamné à 50 mois de prison, Diddy avait dans un premier temps une date de libération fixée à fin avril 2028. Elle avait ensuite été ramenée à fin janvier 2028 avant d'être repoussée au 2 mars 2028, à la suite d'un scandale lié à des objets de contrebande et d'une bagarre présumée en détention.

Un calendrier qui peut encore bouger

La date du 6 février 2028 est donc la plus récente, mais rien ne garantit qu'elle sera définitive. Les mois à venir offriront encore de nouvelles opportunités de faire avancer — ou de repousser — cette échéance. Comme l'indique TMZ, tout dépendra du comportement de l'artiste au sein de sa nouvelle prison.

Depuis son incarcération, la date de sortie de Sean Combs a changé à de nombreuses reprises, laissant penser qu'elle pourrait encore évoluer avant 2028.

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