Le groupe légendaire Wu-Tang Clan animera le spectacle de mi-temps du match de Thanksgiving des Detroit Lions contre les Chicago Bears, le 26 novembre prochain à Ford Field. C'est Eminem qui est, pour la deuxième année consécutive, derrière cette programmation en tant que producteur exécutif du show.

Le coup est aussi surprenant qu'inattendu. Le Wu-Tang Clan va performer lors du halftime show du match de Thanksgiving des Detroit Lions, face aux Chicago Bears. La rencontre est programmée le 26 novembre à Ford Field, à Detroit, et sera diffusée sur CBS à partir de 13h (heure de la côte Est américaine).

Eminem aux manettes pour la deuxième année

Derrière cette programmation, on retrouve Eminem et son manager Paul Rosenberg, président de Shady Records. Pour la deuxième année consécutive, les deux hommes assurent le rôle de producteurs exécutifs du halftime show des Lions. L'an passé, ils avaient choisi Jack White pour tenir la tête d'affiche, avec Eminem lui-même en invité surprise.

Paul Rosenberg a expliqué le choix du Wu-Tang Clan : « Nous aimons faire des choses à la fois excitantes et inattendues. Une performance du Wu-Tang Clan pour Thanksgiving à Detroit correspond parfaitement à cette description ! Eminem et moi-même sommes fans du Wu depuis le début des années 90, tout comme toute une génération de fans de football de Detroit, et nous sommes honorés de les amener sur la scène de cette année. »

Un groupe au sommet de sa reconnaissance

Le Wu-Tang Clan regroupe RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, U-God, Masta Killa, Inspectah Deck, Cappadonna et le regretté Ol' Dirty Bastard. Le collectif new-yorkais vient tout juste de clore sa tournée Wu-Tang Forever: The Final Chamber Tour.

Le groupe fait également partie de la promotion 2026 du Rock & Roll Hall of Fame, avec une cérémonie d'intronisation prévue le 14 novembre à Los Angeles, quelques jours avant le match.

Rich Haddad, président et directeur général des Detroit Lions, s'est réjoui de l'annonce : « Notre Thanksgiving Day Classic est l'une des plus grandes traditions du sport, et le Wu-Tang Clan est l'un des plus grands artistes de la musique. Nous sommes ravis que le Wu-Tang soit en tête d'affiche de notre halftime show de Thanksgiving et reconnaissants envers Marshall et Paul pour leur partenariat. »

Un hymne national chanté par un enfant du Michigan

Avant le coup d'envoi, c'est Antonio Cipriano qui interprétera l'hymne national. Acteur et artiste originaire du Michigan, il est notamment connu pour ses rôles à Broadway, notamment dans la comédie musicale Jagged Little Pill.