Kid Rock vient de sortir son nouvel album Halfway 2 Jesus. Sur le plateau de Real Time with Bill Maher, l'artiste de Detroit a avoué avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour produire la chorale de sa collaboration avec Eminem, intitulée « Heal My Faith ». Une révélation qui alimente les débats autour de l'IA dans la musique.

Kid Rock n'a pas mâché ses mots sur le plateau de Real Time with Bill Maher. Interrogé sur son nouveau titre Heal My Faith, une collaboration avec Eminem présente sur son dernier album Halfway 2 Jesus, l'artiste a confirmé avoir utilisé l'intelligence artificielle pour créer la chorale du morceau.

Une chorale générée par IA, faute de disponibilité

Kid Rock explique que ses chanteurs n'étaient pas disponibles au moment de l'enregistrement. Plutôt que d'attendre ou de mobiliser un ensemble vocal, il a choisi de passer par l'IA. « J'ai chanté ce refrain moi-même, j'ai fait les harmonies moi-même », a-t-il précisé. « Mes chanteurs n'étaient pas là. Je suis quelqu'un d'impatient. Ce n'est pas une question d'argent pour payer la chorale... Je peux gagner du temps. Alors j'utilise l'IA, je génère les notes d'harmonie, je génère les notes principales. 'Chorale gospel du Sud', et ainsi de suite. Je dois faire ça plusieurs fois, je mets tout ça ensemble, j'adore ça. Donc la chorale sur le titre, c'est de l'IA. C'est un outil dans la boîte. »

L'artiste a également précisé qu'il avait utilisé une approche différente sur un autre titre de l'album, 7 Sins, en duo avec Lil Wayne. Pour ce morceau, il a empilé des voix de vrais chanteurs pour reconstituer un chœur, sans recourir à l'IA.

Kid Rock défend l'IA tout en appelant à sa régulation

Face aux critiques, Kid Rock a tenu à replacer l'outil dans un contexte plus large. « Est-ce qu'on a mis des gens au chômage pour autant ? », a-t-il lancé. « On disait ça quand la guitare électrique est arrivée. Est-ce qu'on a mis les batteurs au chômage quand la boîte à rythmes a été inventée ? Je sais que l'IA, c'est quelque chose de différent... C'est un outil pour l'instant. J'en vois les dangers, je crois à 1 000 % qu'il faut la réguler au plus haut niveau. »

Cette sortie médiatique intervient alors que la collaboration avec Eminem avait déjà suscité des réactions vives. Des fans de Slim Shady avaient exprimé leur déception de voir le rappeur de Detroit s'associer à Kid Rock, connu pour son soutien affiché au mouvement MAGA et au président américain Donald Trump. Les deux artistes sont pourtant amis de longue date, bien avant toute entrée en politique de Trump.

L'aveu de l'utilisation de l'IA est venu relancer une polémique qui semblait s'essouffler, selon le site spécialisé HotNewHipHop. Le débat autour de la place de l'intelligence artificielle dans la création musicale reste plus que jamais d'actualité.