Megan Thee Stallion en showgirl pour son Hottieween à Las Vegas

Megan Thee Stallion a enflammé la scène du Zouk Nightclub de Las Vegas le vendredi 30 octobre, pour son événement annuel baptisé « Hottieween ». Déguisée en showgirl façon maîtresse de cérémonie de cirque, elle a notamment interprété pour la première fois son nouveau titre « Thin Ice ».

Chaque année, Megan Thee Stallion transforme Halloween en rendez-vous incontournable pour ses fans. Cette édition 2024 de son « Hottieween » s'est tenue le vendredi 30 octobre au Zouk Nightclub, au sein du complexe Resorts World de Las Vegas. La rappeuse originaire de Houston est montée sur scène dans un costume de showgirl aux accents de ringmaster, sobre mais percutant.

Un show sur le thème du cirque, avec Cirque du Soleil

Selon le site HotNewHipHop, cet « Hottieween » était placé sous le signe du cirque, en collaboration avec le Cirque du Soleil. L'ambiance rappelait un peu son passage au Moulin Rouge. Si le costume restait dans la sobriété, ses chorégraphies et ses mouvements ont largement suffi à électriser le public présent dans la salle.

La star a également interprété en live pour la toute première fois son nouveau titre « Thin Ice ». Une première très attendue par ses fans, même si elle n'a pas rappé tous ses couplets, laissant la danse prendre le dessus.

Une artiste qui accumule les apparitions remarquées

Ce show s'inscrit dans une période particulièrement active pour Megan Thee Stallion. Elle a récemment foulé la scène du défilé Victoria's Secret Fashion Show, arborant des ailes d'ange pour l'occasion. Par ailleurs, toujours selon HotNewHipHop, elle fait revenir son alter ego « Tina Snow » en vue de son prochain album, avec des freestyles publiés chaque mardi, les fameux « Tina Tuesdays ».

Cet album très attendu pourrait constituer l'acte III de sa série MEGAN, même si aucune date de sortie n'a encore été confirmée. Les récentes pistes laissent croire à cette hypothèse, mais rien n'est officiel pour l'instant.