Une violoniste australienne vivant à Dubaï a été choisie parmi plus de 350 000 candidats pour devenir la première goûteuse internationale de la marque de glaces de Snoop Dogg, Dr. Bombay. Annabelle Traves a décroché ce contrat de trois mois grâce à une candidature originale mêlant musique et passion. C'est le rappeur en personne qui lui a annoncé la nouvelle dans un message vidéo.

Snoop Dogg a trouvé sa goûteuse de glaces internationale. Le rappeur américain a sélectionné Annabelle Traves, violoniste originaire de Brisbane et actuellement basée à Dubaï, pour représenter sa marque Dr. Bombay à l'étranger. Selon le site Complex, la jeune femme a été désignée gagnante le 28 octobre par Deel, la société partenaire chargée du recrutement.

350 000 candidats, une violoniste et son grand-mère

Le processus de sélection a débuté fin août et s'est clôturé le 18 septembre. Plus de 350 000 personnes ont postulé à ce poste atypique. Les recruteurs ont réduit la liste à 50 finalistes, tous interrogés individuellement, avant de retenir Annabelle Traves.

Pour se démarquer, la violoniste a misé sur ce qu'elle connaît le mieux : la musique. Plutôt que de feindre une expertise en fabrication de glaces, elle a interprété avec sa grand-mère une version violon de « Young, Wild & Free », chanson phare de Snoop Dogg. Une approche qui a visiblement séduit le jury.

Annabelle Traves ne manque pourtant pas de palmarès musicaux. Elle a joué au Carnegie Hall, à l'Opéra de Sydney et au Concertgebouw d'Amsterdam. Elle a également été premier violon de l'Orchestre Johann Strauss d'André Rieu entre 2022 et 2025, et a accompagné sur scène des artistes comme Delta Goodrem, Bruce Springsteen et Michael Bublé. Cette année, elle s'est produite à l'ouverture de saison du Grand Prix de Formule 1 de Melbourne.

Un contrat de 30 000 dollars signé en 48 heures

Le poste est entièrement à distance, sur une durée de trois mois, pour une rémunération de 30 000 dollars, soit 10 000 dollars par mois. Malgré sa résidence à Dubaï et l'absence de visa américain, Annabelle Traves a pu postuler sans difficulté. Deel l'a intégrée en 48 heures. « Je n'avais jamais vécu un processus d'intégration comme celui-là », a-t-elle confié.

Alex Bouaziz, directeur général de Deel, a salué la rapidité du recrutement : « Attirer des candidatures, les trier, embaucher et intégrer un talent pour un défi comme celui-ci prenait des mois autrefois. Là, Annabelle était signée et prête à travailler deux jours seulement après avoir accepté le poste. »

La scientifique en charge des glaces chez Dr. Bombay, la Dr. Maya Warren, a expliqué le choix de la violoniste : « Nous voulions quelqu'un qui partage notre curiosité et notre enthousiasme pour découvrir les saveurs, les traditions et les expériences qui rendent la glace spéciale à travers le monde. Annabelle apporte cette passion et une perspective nouvelle. »

Des saveurs australiennes dans le viseur

La mission d'Annabelle Traves sera d'aider Dr. Bombay à développer des saveurs internationales à mesure que la marque s'étend dans de nouveaux marchés. Elle a déjà des idées en tête : « Le lamington ou la pavlova, ou quelque chose dans ce genre, pourrait être vraiment intéressant à intégrer au mix. »

Dr. Bombay a été fondée par Snoop Dogg et son fils Cordell Broadus en 2023. Selon AfroTech, la marque a dépassé les 10 millions de dollars de chiffre d'affaires dès décembre 2024. Elle a ouvert son premier magasin physique à Venice Beach en avril de cette année, et a lancé ses ventes chez Carrefour en France et en Belgique en mai.

La violoniste reste prudente sur la suite : « Je n'avais jamais pensé avoir une chance, au départ… Mais je suis le genre de personne qui, même si les probabilités ne sont pas bonnes, va tenter le coup quand même. »