"Il y a des gens avec lesquels on ne doit pas rire" : Fianso revient sur sa chanson consacrée à Marion Maréchal

Près de dix ans après la sortie de son morceau "Marion Maréchal", le rappeur Fianso affirme qu'il ne referait plus une telle chanson aujourd'hui. Dans un entretien accordé à Konbini, l'artiste explique vouloir désormais consacrer sa musique aux jeunes mobilisés et aux mouvements de contestation.

Fianso porte un regard différent sur l'un de ses morceaux sortis en 2017. Interrogé par Konbini sur sa chanson "Marion Maréchal", le rappeur a reconnu qu'il ne ferait plus le même choix aujourd'hui.

"C'est pas une chanson que je referais. Parce que finalement, il y a des gens avec lesquels on ne doit pas rire", a-t-il expliqué.

Pour l'artiste, certaines personnalités ne devraient plus bénéficier de cette forme d'attention, même à travers une chanson.

"On ne doit pas leur donner accès à nous. Donc il y a quand même des choses avec lesquelles on ne rigole pas, et puis surtout avec le contexte actuel", poursuit-il.

Fianso veut désormais chanter les mobilisations

Au-delà de cette réflexion sur son ancien morceau, le rappeur a également évoqué les mouvements sociaux actuels, notamment la mobilisation lycéenne.

Il assure vouloir désormais utiliser sa musique pour mettre en avant celles et ceux qui participent à ces contestations.

"Au-delà même des lycéens, je parle de tous les mouvements, de toutes les luttes qui convergent", précise-t-il.

"J'ai plus envie de leur faire des chansons à eux. J'ai plus envie de leur dire qu'on est très fiers d'eux et c'est à eux que j'ai envie de faire des chansons maintenant."

Une manière pour Fianso de marquer une évolution dans ses intentions artistiques, en privilégiant désormais les personnes mobilisées plutôt que les personnalités politiques auxquelles il consacrait certains de ses anciens morceaux.