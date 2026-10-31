Sorti de prison plus tôt cette année, Foogiano a décidé de rompre le silence. Le rappeur d'Atlanta enchaîne les titres cette semaine et vise directement son ancien patron de label, Gucci Mane, avec un morceau particulièrement virulent intitulé « The Misunderstood Truth ».

Le clash au sein du camp 1017 Records monte d'un cran. Selon le site spécialisé HotNewHipHop, Foogiano a publié plusieurs morceaux en l'espace de quelques jours, dont le plus explosif reste « The Misunderstood Truth ». Dans ce titre, le rappeur s'en prend frontalement à Gucci Mane, son ancien patron de label, en avançant des accusations de délation. Des accusations que Gucci et ses proches ont démenties.

Des attaques ciblées sur plusieurs fronts

Les deux derniers couplets du morceau concentrent l'essentiel des piques adressées à Guwop. Mais le titre va plus loin : Foogiano évoque également le traitement réservé à d'autres artistes issus du label 1017, notamment en matière de soutien financier ou d'aide juridique. Le rappeur avait auparavant apporté son soutien à Pooh Shiesty, ancien camarade de label lui aussi, accusé d'avoir commis un braquage et un enlèvement sur la personne de Gucci Mane.

Ce nouveau titre fait suite à deux autres morceaux publiés dans la même séquence : « Halfway In » et « Halfway Out », qui contenaient déjà quelques tirs en direction de Guwop, mais sur un ton plus mesuré. Avec « The Misunderstood Truth », le ton est clairement monté.

Un clip symbolique et une réponse musicale de Gucci

Le clip accompagnant le morceau est lui aussi parlant. On y voit Foogiano danser sur le logo de 1017 Records, enterrer une chaîne aux couleurs du label et briser le logo en glace. Des images qui ne laissent guère de place à l'interprétation.

De son côté, Gucci Mane n'est pas resté inactif sur le plan musical. Il a récemment sorti un album intitulé Against All Odds, présenté comme une célébration de son influence, de sa richesse et de son héritage, en réponse partielle aux narratifs qui circulent à son sujet.

Le véritable point culminant de cette saga reste cependant le procès à venir de Pooh Shiesty, poursuivi pour enlèvement et braquage présumés de Gucci Mane. Huit coprévenus, dont le rappeur Big30, ont plaidé non coupable. L'audience est prévue pour le 22 février 2027. Big30 continue de clamer l'innocence de ses compères, alors que Pooh Shiesty, toujours incarcéré, s'est exprimé peu publiquement sur l'affaire. Ce procès pourrait redessiner les contours de ce conflit qui dépasse désormais le seul cadre du label.