Le rappeur Nelly a raconté une anecdote savoureuse sur The Breakfast Club : Taylor Swift l'a un jour engagé pour une courte prestation à Houston et l'a payé en liquide… dans un sac McDonald's. Une histoire qui dit beaucoup sur leur amitié de longue date.

Tout a commencé par un coup de téléphone inattendu. Taylor Swift a contacté Nelly alors qu'il se trouvait à Saint-Louis pour lui proposer de venir performer à Houston. La raison ? Elle et ses amies avaient créé une chorégraphie sur son titre Hot in Herre et voulaient absolument le voir l'interpréter en direct.

La pop star a d'abord semblé gênée par son budget limité. Elle lui aurait confié : « Je n'ai pas vraiment un budget comme ça. » Pourtant, son offre était loin d'être modeste : 50 000 dollars en cash, un jet privé pour lui et ses enfants, ainsi qu'une suite présidentielle à l'hôtel.

Un billet de 50 000 dollars dans un emballage surprise

C'est Nelly lui-même qui a eu l'idée du contenant. Selon ses propres mots rapportés sur The Breakfast Club : « Tu peux mettre ça dans un sac McDonald's ? » Un membre de l'équipe de Taylor Swift s'est exécuté sans broncher. Le rappeur a donc reçu sa rémunération dans exactement ce packaging-là.

Malgré la générosité de l'offre, Nelly a tenu à préciser que l'argent n'était pas sa motivation première. « Je l'aurais fait gratuitement », a-t-il affirmé sur le plateau. La suite présidentielle réservée pour lui et sa famille est restée inoccupée : après sa courte performance, ils ont directement regagné l'aéroport pour rentrer chez eux à bord du jet privé de Swift.

Une amitié qui dure bien au-delà de la scène

Cette anecdote illustre une relation amicale qui s'inscrit dans la durée. Nelly et son épouse Ashanti ont ainsi assisté au mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, célébré en juillet à Madison Square Garden. Ashanti a décrit la fête comme « tellement magique », selon le magazine People.

Lors d'une interview pour Good Day New York, le couple a également évoqué leur complicité avec la chanteuse. Nelly s'est lui-même revendiqué Swiftie, tandis qu'Ashanti l'appelle affectueusement « Tay Tay ». Leur lien se retrouve aussi sur scène : Nelly a confié que Taylor Swift l'a rejoint pour chanter Dilemma lors de certaines de ses performances.