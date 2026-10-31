Sur le podcast Let's Rap About It, Maino a désigné 50 Cent comme un rappeur qui a perdu son niveau. Joe Budden, invité de l'émission, a aussitôt défendu le leader de G-Unit. Un échange tendu, dans un contexte de beef qui dure depuis plusieurs mois.

Tout est parti d'une discussion anodine. Sur le plateau du podcast Let's Rap About It, les co-animateurs Maino, Jim Jones, Fabolous et Dave East recevaient Joe Budden. La conversation portait sur la capacité des rappeurs à maintenir leur niveau au fil des années.

Budden dans le viseur, 50 Cent dans la conversation

Joe Budden a ouvert le débat en affirmant qu'il se sentait encore capable de poser des punchlines s'il reprenait le micro. « Ne vous y trompez pas. Si je reprenais un stylo, je ne pense pas être loin de là où j'en étais. » Fabolous a répondu qu'à son sens, les lyristes s'améliorent avec l'âge, avant de nuancer : « Certains, pas tout le monde. »

La discussion a alors glissé vers les rappeurs qui auraient, eux, régressé. Budden a demandé un exemple. Maino n'a pas hésité longtemps : il a cité 50 Cent, surnommé Fif, avant de se raviser aussitôt avec un laconique « Laissez-moi fermer ma gueule. » Jim Jones a simplement lâché un « Damn ».

Budden défend 50 Cent, Maino coupe le micro

Joe Budden a pris la défense du rappeur de G-Unit. « Je ne pense pas qu'il ait perdu son niveau. Si jamais il entrait en studio... il pourrait y aller et écrire quatre génériques. » Maino, amusé mais peu convaincu, a demandé à son équipe de couper le micro de son invité.

La réaction de Maino s'explique par le contexte. Selon le site Complex, les animateurs du podcast et 50 Cent sont en froid depuis plusieurs mois. En décembre, 50 Cent avait publié sur les réseaux sociaux que les animateurs étaient des « squatters » qui lui devaient 250 000 dollars pour l'espace où ils enregistrent leur émission. « Ces bons à rien essaient de remporter le prix du meilleur habillé et ne peuvent pas payer leurs factures », avait-il écrit.

Maino avait répondu publiquement sur les réseaux sociaux, en s'adressant directement à 50 Cent : « Il m'a aidé à décrocher mon contrat de disques, je lui en serai toujours reconnaissant, alors ça va me faire mal de le traîner en enfer. »

La passe d'armes entre les deux camps n'a donc pas fini d'alimenter les conversations dans le monde du rap américain.