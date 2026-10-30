Lors d'un concert à Bordeaux, le rappeur Orelsan a visé la chaîne CNews et Michel Sardou depuis la scène de l'Arkéa Arena. L'animateur Pascal Praud a répliqué sans attendre. Un échange tendu entre deux univers culturels opposés.

C'est depuis la scène de l'Arkéa Arena de Bordeaux qu'Orelsan a décidé de s'en prendre à CNews et à Michel Sardou. Face à son public, le rappeur normand a assumé sans détour ses propos.

Des mots forts depuis la scène bordelaise

Lors de son concert bordelais, Orelsan a pris position devant ses fans avec des paroles directes. « J'ai les fachos sur mes côtes parce que je voudrais qu'ils s'étouffent. Je veux pas que les fachos m'écoutent. En gros, je suis le contraire de CNews. Ils veulent manger du porc et chanter du Sardou », a lancé le rappeur depuis la scène.

🔴🇨🇵ORELSAN a dévoilé un nouveau single dans lequel il s'attaque à l'extrême droite lors de son concert à Bordeaux "J’ai les fachos sur mes côtes parce que je voudrais qu’ils s’étouffent, je veux pas que les fachos m’écoutent. En gros, j’suis le contraire de CNews." 😱Orelsan, l’éternel ado attardé, déguisé en adolescent pour se donner un genre rebelle ou pour cacher son embonpoint. 🙄 Il se rêve en combattant du fascisme, mais son numéro anti-CNews sent surtout la posture facile. Quant à la musique, quand la provocation tient lieu de talent, le résultat est aussi pauvre artistiquement que son discours est prévisible. 🎤 — 💤Lourau🇨🇵 (@Lourau20e) October 28, 2026

Ces propos ont rapidement circulé et sont parvenus jusqu'aux oreilles de Pascal Praud, animateur vedette d'Europe 1 et figure de CNews.

La réponse cash de Pascal Praud

L'animateur n'a pas tardé à réagir au micro d'Europe 1. C'est surtout la pique adressée à Michel Sardou qui l'a interpellé. Pour Pascal Praud, le rappeur manque de considération envers les grandes figures de la chanson française.

« Michel Sardou, il peut avoir un peu de respect pour lui, quand même », a-t-il déclaré à l'antenne, rappelant que le chanteur fêtera ses 80 ans en janvier prochain.

Pascal Praud a également formulé un souhait à l'adresse du rappeur : « Je lui souhaite la même carrière que Michel Sardou ». Une façon de rappeler la longévité exceptionnelle de l'interprète des Lacs du Connemara dans le paysage musical français.

Deux générations, deux univers

Cet échange met en lumière des sensibilités culturelles profondément différentes. D'un côté, Orelsan revendique une rupture nette avec un public qu'il juge conservateur. De l'autre, Pascal Praud défend le respect dû aux artistes qui ont construit la chanson française sur la durée.

La tournée d'Orelsan se poursuit. On ignore encore si le rappeur répondra à cette mise au point lors de ses prochaines dates.