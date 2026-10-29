Alors que Jay-Z doit se produire lors du Super Bowl Halftime Show en février, des spéculations courent sur une réconciliation avec Kanye West. Mais d'anciens tweets blessants de Ye à l'égard des enfants de Hov refont surface et rendent le scénario très improbable.

JAY-Z sera sur la scène du Super Bowl Halftime Show en février. L'annonce a immédiatement déclenché une vague de rumeurs sur les artistes qu'il pourrait inviter. Beyoncé, Alicia Keys et Pharrell figurent parmi les noms les plus cités. Mais une question revient avec insistance : Kanye West pourrait-il faire son retour aux côtés de son ancien ami ?

Un rapprochement évoqué, vite freiné

Sur le podcast de Joe Budden, l'animateur et la plupart de ses co-présentateurs ont estimé que Jay et Ye pourraient enfin tourner la page. Une seule voix a clairement tranché contre cette idée : celle du commentateur Marc Lamont Hill. Selon lui, les propos tenus par Kanye West au sujet des enfants de JAY-Z sont allés trop loin pour être simplement oubliés.

Sur le réseau X, les internautes partagent le même scepticisme. Un compte a republié des tweets de Kanye West datant d'environ un an et demi, dans lesquels le rappeur tenait des propos ableistes à l'encontre des enfants de JAY-Z. Ces publications, bien que antérieures aux excuses formulées par Ye pour l'ensemble de ses dérapages, continuent de marquer les esprits.

Un contexte qui joue contre Kanye West

Au-delà de ces tweets, le passif de Kanye West vis-à-vis de la NFL pèse également dans la balance. Selon le site HotNewHipHop, la ligue et ses propriétaires pourraient opposer leur veto à la présence de Ye, notamment en raison de ses déclarations antisémites passées. Les obstacles sont donc multiples, et pas uniquement d'ordre personnel entre les deux rappeurs.

Pour l'heure, l'idée d'une apparition commune de JAY-Z et Kanye West lors du Super Bowl reste donc très hypothétique. Les blessures sont encore récentes, et rien ne garantit que Hov souhaite accorder son pardon dans ce délai.