La rappeuse Cardi B a partagé ses inquiétudes lors d'un Instagram Live le mardi 27 octobre. Elle affirme ressentir de la jalousie de la part de personnes proches d'elle, au point de vouloir s'éloigner de certaines relations. Un témoignage rare et sans filtre sur le revers du succès.

Cardi B traverse une période de doute. La rappeuse de 34 ans a pris la parole lors d'un Instagram Live pour évoquer un sujet qui la préoccupe profondément : la jalousie cachée au sein de son cercle proche. Ce ne sont pas les critiques en ligne qui l'inquiètent, mais bien des personnes qu'elle côtoie depuis des années.

Un succès qui complique les relations

Partager une bonne nouvelle est devenu compliqué pour l'artiste. Elle a confié ressentir une gêne à l'idée d'évoquer un nouveau contrat commercial, de peur de la réaction de certains amis. Selon elle, certains de ses proches feraient semblant de la soutenir tout en lui souhaitant du mal en secret.

« Être à la tête d'une réussite, c'est tellement effrayant. Vous ne savez tout simplement pas qui vous en veut secrètement », a-t-elle déclaré. Elle a précisé que ces personnes essayaient parfois délibérément de la ramener à la réalité, et que leur comportement commençait à affecter sa personnalité.

« Je commence à avoir l'impression de devenir une méchante »

La conversation a pris un tour plus sombre lorsque Cardi B a décrit sa colère croissante. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne se sentait pas déprimée, mais qu'elle devenait de plus en plus froide envers ceux qu'elle estimait lui avoir fait du tort.

« Je commence à avoir l'impression de devenir une vilaine », a-t-elle admis, ajoutant que cette frustration lui donnait envie de couper les ponts avec certaines personnes. Elle a également évoqué l'idée de changer de numéro de téléphone pour prendre de la distance.

Un spectateur lui a demandé si elle consultait un thérapeute. Cardi B a répondu qu'elle n'avait pas suivi de thérapie depuis un moment et qu'elle ne souhaitait pas y retourner. Elle a préféré exprimer sa colère de vive voix, reconnaissant avoir des pensées tournées vers la vengeance lorsqu'elle s'isole avec ses réflexions.

Le revers de la médaille d'une carrière au sommet

Ces confidences interviennent alors que Cardi B connaît une période faste sur le plan professionnel. Son deuxième album, Am I the Drama?, rencontre un succès commercial, et sa tournée 2026, la Little Miss Drama Tour, est en cours. C'est précisément ce contexte de réussite qui a alimenté la discussion lors de ce live.

Comme le rapporte le site Hot New Hip Hop, plutôt que de rester seule avec ses pensées, la rappeuse a indiqué qu'elle prévoyait de faire du sport pour éviter de ruminer. Elle a expliqué à ses abonnés que rester inactive l'amènerait à penser à la vengeance, et qu'elle allait donc reprendre ses exercices de squats.