Le rappeur RBX avait accusé Spotify de favoriser les grandes stars au détriment des artistes indépendants, notamment via des bots liés à Drake. Un tribunal américain vient de rejeter sa plainte amendée, estimant que ses arguments restaient insuffisants.

Le rappeur RBX n'aura pas gain de cause, du moins pour l'instant. Sa plainte contre la plateforme de streaming Spotify, déjà rejetée une première fois en 2025, vient d'être écartée une nouvelle fois par un tribunal américain. En cause : des allégations de manipulation des écoutes par des bots, supposément au profit de grandes stars comme Drake.

Une affaire de bots et de double standard

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, RBX avait initialement déposé plainte contre Spotify en 2025. Le juge avait alors rejeté la première plainte, tout en lui accordant la possibilité de déposer une version amendée. Dans cette première version, RBX citait Drake comme exemple d'artiste ayant bénéficié de la pratique du botting, sans pour autant le nommer comme défendeur dans la procédure.

Dans sa plainte amendée, RBX a changé d'angle. Il a soutenu que Spotify avait mis en place des contrôles anti-fraude plus stricts qui pénalisaient les petits artistes, sans appliquer les mêmes règles aux grandes stars. Une forme de deux poids, deux mesures, selon lui.

Le tribunal ne retient pas ses arguments

La juge Staton n'a pas été convaincue. Elle a estimé que RBX n'avait pas identifié de règle précise établissant l'existence d'un tel double standard. Le rappeur avait notamment utilisé les exigences minimales en matière d'écoutes et d'auditeurs imposées aux petits artistes pour tenter d'étayer son dossier.

La magistrate a également rejeté l'idée que Spotify aurait une obligation particulière de protéger les artistes indépendants contre les bots tiers. « Le fait que l'activité de streaming sur la plateforme de Spotify puisse avoir un impact sur la carrière et le statut de [RBX] ne transforme pas le rôle de Spotify en celui d'un protecteur », a-t-elle écrit.

La juge a aussi précisé que les initiatives anti-fraude de Spotify ne créaient pas une telle obligation de protection. Enfin, RBX n'a pas réussi à démontrer que les consommateurs ou les concurrents de Spotify avaient été lésés. Il se présentait uniquement comme un détenteur de droits musicaux ayant subi des pertes.

Une pratique qui divise l'industrie musicale

Le botting reste l'une des questions les plus sensibles dans le monde de la musique en ligne. Cette technique permet à certains artistes de gonfler artificiellement leurs statistiques d'écoutes, ce qui peut impacter directement la redistribution des royalties. Les petits créateurs dénoncent régulièrement ce phénomène, estimant qu'il réduit leur part des revenus générés par les plateformes de streaming.

L'affaire RBX contre Spotify illustre la difficulté, pour les artistes indépendants, de prouver juridiquement un préjudice dans un système aussi complexe. La situation reste à suivre, aucune nouvelle procédure n'ayant encore été annoncée.