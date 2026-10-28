En pleine tournée, Orelsan a interprété un morceau encore jamais sorti sur la scène de l'Arkéa Arena de Bordeaux, mardi 27 octobre. Dans ce titre inédit, le rappeur caennais s'en prend frontalement à la chaîne CNews et à l'extrême droite. Une prise de position qui ne passe pas inaperçue.

C'est une surprise que personne n'attendait. Mardi 27 octobre, sur la scène de l'Arkéa Arena de Bordeaux, Orelsan a glissé dans sa setlist un titre inédit aux paroles très directes. Sa cible : la chaîne d'information CNews et, plus largement, l'extrême droite.

Des paroles cash devant le public bordelais

Le rappeur normand n'a pas mâché ses mots. Selon le site public.fr, il s'est présenté sur scène comme l'exact opposé de CNews, décrivant un public qu'il ne souhaite pas attirer. « J'ai les fachos sur mes côtes parce que je voudrais qu'ils s'étouffent. Je veux pas que les fachos m'écoutent. En gros, je suis le contraire de CNews. Ils veulent manger du porc et chanter du Sardou », a-t-il lancé devant la salle comble.

Dans ce morceau encore jamais sorti, il décrit aussi une France qu'il dit connaître de village en village, avant de s'en prendre à sa cible. Il y oppose sa vision du pays à celle de ceux qui, selon lui, écoutent des racistes.

Pas une première sortie de route pour le rappeur

Ce n'est pas la première fois qu'Orelsan prend position publiquement. Le 23 juin 2026, il publiait sur YouTube un Boss Cypher de plus de 30 minutes dans lequel un couplet visait le Canon français, un banquet organisé en avril à Caen que ses détracteurs classent à l'extrême droite. À l'époque, les réactions avaient fusé de toutes parts. Philippe Vardon, élu régional Reconquête, l'avait accusé d'avoir viré à gauche avec le succès et l'argent. L'eurodéputée LFI Emma Fourreau avait, elle, salué le couplet.

Plus tôt encore, en novembre 2025, un passage de son album évoquant le club caennais racheté par la famille Mbappé avait fait réagir le capitaine des Bleus sur X. Kylian Mbappé avait alors écrit : « T'es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant Orelsan. » Sur Fun Radio, le rappeur avait calmé le jeu : « C'est une incompréhension. »

Une tournée qui cartonne malgré les polémiques

À 44 ans, l'interprète de Basique et de Perdu d'avance n'a rien perdu de son mordant. Sa tournée rencontre un succès important, même si les fans marseillais ont été déçus après l'annulation d'une date en raison d'un problème de dernière minute. À Bordeaux, c'est donc ses rimes qui ont fait l'événement, et CNews n'a pas été épargnée.