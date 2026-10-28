Nike a réuni le groupe Outkast et l'équipe de football universitaire des Georgia Bulldogs dans une collection capsule dévoilée le 27 octobre. Jerseys, vestes et casquettes affichent les codes visuels des deux univers, avec des prix allant de 50 à 1 200 dollars. Certaines pièces phares se sont déjà écoulées dès le premier jour.

La collaboration était inattendue : Nike a associé Outkast, le duo de hip-hop d'Atlanta, à l'équipe universitaire de football américain des Georgia Bulldogs. La collection capsule est sortie le mardi 27 octobre, avec des tarifs compris entre 50 et 1 200 dollars.

Une idée née d'une anecdote d'André 3000

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, le projet a démarré quand André 3000 a raconté au fondateur de Class Trip, Brian Francis, ses trajets en voiture vers Athens pour regarder jouer les Bulldogs. Cette histoire personnelle est devenue le point de départ de toute la capsule.

Les créations mêlent le « G » emblématique de l'université de Géorgie à la couronne associée à Outkast. Jerseys, tee-shirts et sweats arborent l'inscription « University of Georgia, Outkast 1996 », en référence à l'année de sortie de l'album ATLiens. D'autres pièces reprennent la formule « So Fresh, So Clean », et les coupes s'inspirent du style vestimentaire d'André 3000 et de Big Boi.

Des pièces phares déjà épuisées

La pièce maîtresse de la collection est une veste Destroyer en laine rouge avec des manches en cuir noir, proposée à 1 200 dollars. Elle s'est vendue en quelques heures le jour du lancement, tout comme le Senior Hoodie et la Crown Snapback. Le reste de la gamme comprend des jerseys de football, un jersey manches longues rétro, un blouson satin, un pantalon, une jupe et un Forever tee.

Une paire Air Force 1 aux couleurs de la Géorgie, intégralement rouge, accompagne également la collection pour les amateurs de sneakers.

Un lancement lié à un match historique

Le calendrier de la sortie n'est pas un hasard. Le match Georgia-Florida se dispute ce samedi à Atlanta, au Mercedes-Benz Stadium, pour la première fois de son histoire : le stade habituel de Jacksonville est en rénovation. Les joueurs et le staff des Bulldogs porteront des pièces exclusives de la collection lors de la rencontre, et les mêmes visuels apparaîtront sur les gants et les brassards.

Six joueurs des Georgia Bulldogs figurant dans le programme NIL de Nike apparaissent dans la campagne. Les photos ont été prises à Athens et recréent des images emblématiques d'Outkast, reliant le style du groupe aux couleurs de l'université.

Pratique

La collection est disponible depuis le mercredi 28 octobre sur Nike.com et dans une sélection de boutiques. Un pop-up store sera également présent au Mercedes-Benz Stadium samedi, à l'occasion du match Georgia-Florida à Atlanta.