Cinq ans après ses premières apparitions sur scène, A$AP Rocky a officiellement publié « Shroom Clouds » le 16 octobre, avec Jeremih et Reggie. Le morceau s'accompagne d'un clip psychédélique et annonce Disc 2, une extension de son album Don't Be Dumb paru en janvier.

Il aura fallu cinq ans d'attente. A$AP Rocky a enfin sorti « Shroom Clouds » le 16 octobre, un titre que ses fans connaissaient déjà pour l'avoir entendu en concert depuis 2021, alors présenté sous le nom « Mushroom Clouds ». Le morceau, produit par Sleeping Bear et Hector Delgado, accueille les rappeurs Jeremih et Reggie.

Un clip psychédélique soigné

Trois jours après la sortie du titre, le clip est arrivé le 19 octobre. Coréalisée par A$AP Rocky, Aisulton Seitov et Pietro Biz Biasia, la vidéo plonge le rappeur dans un univers psychédélique, entre paysages luxuriants et visions hallucinées, avant de le ramener dans les rues de New York. Selon Rolling Stone, A$AP Rocky avait tenu à soigner chaque détail de cette réalisation. « Ça fait des années que je travaille sur le clip, et maintenant, il est vraiment abouti. Tu me connais, mec, sur le plan visuel, je ne fais jamais les choses à moitié », avait-il déclaré au magazine américain.

Le rappeur avait interprété une première version du morceau au Governors Ball en 2021, puis lors d'un concert organisé pour Amazon Music Live l'année suivante. « C'est un morceau que les gens connaissent déjà, mais que je n'avais jamais sorti officiellement. Il s'appelle