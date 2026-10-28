Joseph Strange, qui a travaillé quatorze ans pour Eminem dans le Michigan, a reconnu devant la justice fédérale américaine avoir vendu des enregistrements inédits du rappeur. Les fichiers copiés sans autorisation ont été écoutés des millions de fois sur Internet. Il encourt jusqu'à cinq ans de prison.

L'affaire a secoué l'entourage d'Eminem. Joseph Strange, 48 ans, a plaidé coupable de violation du droit d'auteur devant un tribunal fédéral du district Est du Michigan. Le ministère américain de la Justice a annoncé la nouvelle jeudi 22 octobre. L'homme avait travaillé pour le rappeur de 2007 à 2021, notamment dans son studio d'enregistrement situé à Ferndale, près de Detroit.

Des disques durs protégés copiés en secret

Selon les documents judiciaires, Joseph Strange avait accès aux disques durs protégés par mot de passe sur lesquels étaient stockées des chansons encore en cours de production. Il aurait copié sans autorisation au moins dix fichiers audio, avant de les revendre sur Internet entre juillet et août 2024, pour un montant total d'environ 50 000 dollars.

L'affaire débute en janvier 2025, lorsque des collaborateurs du rappeur découvrent que plusieurs enregistrements inédits circulent en ligne. Le FBI est alors alerté. Les agents fédéraux identifient plusieurs acheteurs, qui désignent Joseph Strange comme leur vendeur.

Selon le ministère de la Justice, les enregistrements divulgués ont ensuite été mis à disposition sur différentes plateformes de streaming, où ils avaient été consultés plus de huit millions de fois en novembre 2025. Le montant de l'atteinte aux droits d'auteur est estimé à au moins 750 000 dollars, une somme distincte des revenus tirés de la vente des fichiers.

Des accusations graves et une peine maximale de cinq ans

Initialement poursuivi pour violation pénale du droit d'auteur et transport de biens volés entre plusieurs États américains, Joseph Strange n'a finalement plaidé coupable que du premier chef d'accusation. Il encourt désormais une peine maximale de cinq ans de prison. Le tribunal doit rendre sa décision le 27 janvier 2027.

A. Tysen Duva, procureur général adjoint chargé de la division pénale du ministère américain de la Justice, a commenté l'affaire : « Joseph Strange a abusé de la confiance qui lui était accordée pour copier et vendre illégalement des morceaux inédits appartenant à Eminem, tirant profit d'œuvres dont la diffusion n'avait pas encore été autorisée. »

Il a ajouté : « Ses agissements ont porté atteinte tant aux droits légaux qu'aux droits artistiques du musicien. Notre division reste déterminée à protéger la propriété intellectuelle, à poursuivre ceux qui cherchent à s'enrichir en détournant le travail des créateurs et à collaborer avec les forces de l'ordre pour prévenir et combattre ce type d'infractions. »

Jennifer Runyan, responsable du bureau du FBI à Detroit, a également réagi : « Ce plaidoyer de culpabilité rappelle un principe simple : ceux qui portent atteinte à l'intégrité du travail créatif d'autrui doivent répondre de leurs actes. » Elle a salué au passage la coopération de Mathers Music Studio tout au long de l'enquête.