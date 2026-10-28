Le rappeur Lil Durk tente une nouvelle fois d'obtenir sa liberté sous caution avant son prochain procès. Jay-Z, J. Cole et l'entrepreneur Michael Rubin ont chacun adressé une lettre personnelle au juge fédéral chargé du dossier, plaidant pour sa remise en liberté provisoire. Une audience est prévue le 4 novembre.

Lil Durk n'a pas encore quitté les cases. Acquitté le 11 septembre de l'ensemble des cinq chefs d'accusation dans son procès fédéral pour complot en vue d'un meurtre, le rappeur de Chicago reste incarcéré. Il doit répondre à des accusations distinctes de racket et de port illégal d'armes, pour un second procès fixé au 30 août 2027. En attendant, ses avocats multiplient les tentatives pour obtenir sa libération provisoire.

Jay-Z, J. Cole et Michael Rubin prennent la plume

Selon le site Hot New Hip Hop, trois personnalités du monde du rap et des affaires ont écrit directement au juge fédéral Michael Fitzgerald pour soutenir la demande de remise en liberté de Durk.

Dans une lettre datée du 12 octobre et rédigée sur papier à en-tête de Roc Nation, Jay-Z décrit un artiste qui a utilisé son succès pour créer des opportunités pour de jeunes talents de Chicago. Le milliardaire fait également valoir que l'acquittement récent mérite d'être pris en compte : « Ce verdict mérite d'avoir du poids », écrit-il, ajoutant que le tribunal devrait autoriser Durk à attendre son prochain procès chez lui, sous les conditions qu'il jugera appropriées.

J. Cole, de son côté, revient sur leur collaboration pour le titre All My Life, qui leur a valu le Grammy Award de la meilleure performance rap mélodique en 2024. Il raconte avoir d'abord hésité à participer au morceau, estimant son message trop positif par rapport à ce que le public attendait de lui. « Bro, envoie-moi une autre option ! Cette chanson est super ! Mais elle est trop positive, trop évidente pour moi ! », se souvient-il avoir dit à Durk. Durk a refusé de changer de cap, expliquant qu'il souhaitait porter un message auprès des enfants qui pourraient se reconnaître dans son parcours. « Il voulait pousser un message de changement, de paix, de croissance et de maturité », rapporte Cole.

Des jeunes en détention, un révélateur inattendu

C'est lors d'une visite dans un centre de détention pour mineurs à Cleveland, en début d'année, que Cole a pris la mesure de l'influence de Durk. Il a rencontré des adolescents inculpés pour des affaires graves. Presque tous lui ont parlé du rappeur. « Ce n'est pas une exagération quand je vous dis que la personne la plus mentionnée par presque chacun de ces enfants ce jour-là était Lil Durk », écrit-il dans sa lettre adressée au juge Fitzgerald depuis une tournée en Europe. Plusieurs de ces jeunes avaient également cité All My Life comme leur chanson préférée.

Cole y voit la preuve que le choix de Durk de maintenir un message positif malgré ses conseils contraires était le bon. Il décrit également son collaborateur comme quelqu'un au comportement respectueux, qui prenait régulièrement de ses nouvelles de façon spontanée.

Un dossier financier conséquent soumis au juge

La nouvelle proposition de caution déposée le 27 octobre engage une part importante des revenus musicaux de Durk. Selon Hot New Hip Hop, le dossier inclurait ses futures royalties et droits d'édition, ses revenus potentiels de tournées, ainsi que des droits liés à son image et son nom. Il contiendrait également des parts dans la maison de sa mère et une contribution de 1 million de dollars de la part de Sony Music, bien que ces éléments financiers n'aient pas été confirmés de manière indépendante.

Cette tentative succède à une première demande présentée en juin 2025, qui portait sur 4,5 millions de dollars en espèces et environ 700 000 dollars de parts dans la maison de sa mère. Le juge Fitzgerald l'avait alors refusée, invoquant des risques de fuite et des préoccupations pour la sécurité publique.

L'audience de révision de la caution est fixée au 4 novembre devant le juge Fitzgerald. Un représentant du service de probation et de liberté conditionnelle a également été convoqué pour présenter un rapport actualisé.