La saga Friday va reprendre vie. New Line Cinema a officiellement confié la réalisation de Last Friday à Lawrence Lamont, cinéaste en pleine ascension. Ice Cube sera de retour devant et derrière la caméra pour ce quatrième volet très attendu.

Plus de vingt ans après Friday After Next, la franchise Friday se prépare à faire son grand retour. Selon The Hollywood Reporter, New Line Cinema a choisi le réalisateur Lawrence Lamont pour mettre en scène Last Friday, le quatrième opus de la saga initiée en 1995.

Un réalisateur qui connaît l'esprit Friday

Le choix de Lawrence Lamont n'est pas un hasard. Son film One of Them Days raconte l'histoire de deux colocataires de Los Angeles contraints de retrouver leur argent de loyer. Ce long-métrage a récolté plus de 51 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 14 millions de dollars. Son humour de quartier et sa mise en valeur de l'amitié ont directement été comparés à l'univers de Friday.

Avant de passer aux longs-métrages, Lawrence Lamont a fait ses armes dans les clips vidéo. Originaire de Detroit, il a notamment travaillé avec Big Sean, J. Cole et Nas. Son clip Light lui a valu un MTV Video Music Award. One of Them Days lui a également rapporté le prix du Breakthrough Director de l'African American Film Critics Association.

Ice Cube aux commandes du projet

Ice Cube a signé le scénario de Last Friday. Il sera présent à la production aux côtés de Bob Teitel et Michael Gruber de CubeVision, et reprendra son rôle de Craig Jones à l'écran. Un accord avait été trouvé en avril 2025 avec New Line et Warner Bros. pour l'écriture et l'interprétation de ce nouvel épisode, mettant fin à des années de négociations difficiles.

Le tournage devrait se dérouler sur 40 jours en Californie du Sud, dans les lieux mêmes où la saga a vu le jour. La California Film Commission a accordé ce mois-ci des avantages fiscaux à la production. New Line Cinema bénéficiera d'environ 11,4 millions de dollars de crédits d'impôt.

La question du casting reste entière

Si le retour de Craig est confirmé, plusieurs questions demeurent autour du reste du casting. Mike Epps, qui incarne Day-Day depuis Next Friday en 2000, a évoqué sa participation, sans confirmation officielle. Le retour de Chris Tucker dans la peau de Smokey, personnage emblématique du premier film, reste lui aussi en suspens.

La saga Friday avait débuté en 1995 sous la direction de F. Gary Gray, avant de se poursuivre avec Next Friday en 2000 et Friday After Next en 2002. Les fans attendent donc de savoir si le duo original Craig-Smokey se reformera enfin pour ce dernier chapitre.