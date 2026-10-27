En février 2014, JoeyStarr a été expulsé d'un avion à Nice par la police aux frontières. Le rappeur se trouvait en état d'ébriété et son comportement avait été jugé inacceptable par le commandant de bord. Une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque.

En février 2014, JoeyStarr se retrouvait dans le sud de la France pour un tournage aux côtés de Gilles Lellouche et Manu Payet. Mais avant même de décoller, la situation a rapidement dégénéré à bord de l'avion.

Un comportement jugé inacceptable par le commandant de bord

Selon les informations rapportées à l'époque par TF1 Info, le rappeur aurait eu une bouteille d'eau-de-vie sur lui au moment du décollage. C'est précisément cet élément qui aurait déclenché le différend avec l'équipage. Le commandant de bord, estimant que JoeyStarr était en état d'ébriété, a alors décidé d'intervenir. Il a pointé du doigt son « comportement inacceptable » et a fait appel aux services de la police aux frontières. Le rappeur a été expulsé de l'appareil, à Nice.

Selon TF1 Info, JoeyStarr est sorti de dégrisement peu de temps après les faits. La préfecture des Alpes-Maritimes avait confirmé l'information à Metro News : « Il a été remis en liberté et n'a pas été placé en garde à vue », avait-elle précisé.

Des suites judiciaires pour le rappeur

L'affaire ne s'est pas arrêtée au simple débarquement. Le commandant de bord a déposé une plainte contre JoeyStarr. Le rappeur devait alors comparaître devant le tribunal correctionnel de Nice pour « injure publique » et « ivresse publique et manifeste ».

Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que l'artiste se trouvait au cœur d'une affaire liée à son comportement. En 1998, selon les informations disponibles à l'époque, JoeyStarr avait été accusé d'avoir agressé une hôtesse de l'air dans le hall de l'hôtel Mercure à Montpellier. La victime aurait subi un traumatisme crânien et facial ainsi qu'une fracture du nez, lui valant 12 jours d'incapacité totale de travail.

Renaud, une mésaventure similaire

JoeyStarr n'est pas le seul artiste à avoir vécu ce type de situation. Plus récemment, Renaud a révélé au Parisien avoir lui aussi été débarqué d'un avion, cette fois parce qu'il vapotait. « J'allais chanter au Canada et ils m'ont débarqué. L'équipe est partie sans moi et Cerise. Je suis tricard sur Air Canada », a-t-il confié. Des mésaventures en altitude qui rappellent que les règles à bord s'appliquent à tous.