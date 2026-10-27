Macklemore a lancé sa tournée "Free Palestine" le 26 octobre à Dublin, avant un concert programmé le 29 octobre à l'Accor Arena de Paris. - DR

Écarté de la tournée américaine d'Ed Sheeran après des propos de soutien aux Palestiniens, Macklemore a donné lundi 26 octobre le coup d'envoi de sa tournée "Free Palestine" à Dublin. Le rappeur américain est attendu à Paris ce jeudi 29 octobre.

Macklemore a transformé son éviction de la tournée d'Ed Sheeran en un nouvel événement musical et militant. Lundi 26 octobre, le rappeur américain a lancé son "Free Palestine Tour" devant une salle comble à la 3Arena de Dublin, en Irlande. Un premier concert marqué par la présence de plusieurs artistes engagés à ses côtés.

Parmi les invités figuraient notamment Hozier, le groupe de rap nord-irlandais Kneecap, la chanteuse palestinienne Lina Makhoul et le groupe irlandais Beoga. Selon Reuters, les 13 000 billets du concert se sont écoulés en quelques minutes.

Sur scène, Macklemore a réaffirmé son engagement en faveur des Palestiniens, dans un spectacle mêlant musique et prises de parole. Les recettes de cette tournée doivent être reversées à des organisations qui leur apportent une aide humanitaire et médicale.

Une tournée née de la polémique avec Ed Sheeran

Cette initiative intervient après l'éviction du rappeur des premières parties américaines de la tournée "Loop" d'Ed Sheeran.

Début septembre, lors d'un concert au MetLife Stadium dans le New Jersey, Macklemore avait exprimé son soutien aux populations de Gaza et de Cisjordanie, notamment en lançant "Free Palestine" devant le public.

Ses déclarations avaient suscité des réactions hostiles et des demandes de retrait. Le promoteur Messina Touring Group avait ensuite annoncé que plusieurs salles refusaient d'accueillir les concerts si Macklemore figurait à l'affiche. Ed Sheeran avait assuré que la décision ne venait pas personnellement de lui.

L'éviction avait également provoqué une vague de solidarité parmi les artistes initialement associés à la tournée, dont Finneas, Lukas Graham et Beoga, qui avaient annoncé leur retrait.

Un concert prévu à Paris le 29 octobre

Après Dublin, le "Free Palestine Tour" fera escale à l'Accor Arena de Paris jeudi 29 octobre, avant une date à l'OVO Arena Wembley de Londres vendredi 30 octobre.

Macklemore, connu notamment pour les tubes "Thrift Shop" et "Can't Hold Us", entend ainsi poursuivre son engagement sur scène. Des dates américaines ont également été évoquées, sans calendrier confirmé dans les sources consultées.