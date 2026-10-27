Le rappeur Jay-Z a été officiellement annoncé comme la tête d'affiche du show de la mi-temps du Super Bowl 2027. L'événement se déroulera le 14 février au SoFi Stadium d'Inglewood, en Californie. L'annonce a été faite en direct lors d'un Monday Night Football.

C'est désormais officiel. Jay-Z montera sur la scène du Super Bowl LXI pour assurer le show de la mi-temps. L'annonce a été faite le 26 octobre lors d'un Monday Night Football, après qu'ESPN eut annoncé une « communication spéciale » avant la pause. La nouvelle avait circulé quelques jours plus tôt, mais les doutes subsistaient. Ils sont maintenant levés.

Une bande-annonce en noir et blanc pour lancer le suspense

L'annonce s'est accompagnée d'un teaser vidéo diffusé sur les réseaux sociaux de la NFL. On y voit Jay-Z assis seul dans des tribunes vides, face à un terrain désert. La vidéo est sonorisée par Public Service Announcement (Interlude), extrait de son album The Black Album sorti en 2003. Elle s'ouvre sur la ligne devenue culte : « Allow me to reintroduce myself, my name HOV — H to the O-V ». La légende du post résume l'ambiance : « GOAT's out of the bag ».

Selon Billboard, le rappeur était attendu pour faire cette annonce dès le week-end précédent, lors de deux concerts donnés au SoFi Stadium vendredi et samedi. Ces shows se sont terminés sans déclaration. Un dimanche de matchs NFL s'est écoulé dans le même silence. Finalement, c'est bien pendant le Monday Night Football que la confirmation est tombée.

Un producteur qui devient performer

Jay-Z n'est pas un inconnu du Super Bowl. Sous son vrai nom, Shawn Carter, il produit le show de la mi-temps aux côtés de Roc Nation depuis 2020. Selon Billboard, il a reçu six nominations consécutives aux Primetime Emmy Awards en tant que producteur exécutif, dans la catégorie meilleure émission de variétés en direct. Il en a remporté deux : pour le show hip-hop de 2022 réunissant Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar et 50 Cent, et pour le spectacle latin de cette année mettant en vedette Bad Bunny. Il a également décroché un troisième Emmy en 2023 pour la co-réalisation du show de Rihanna.

Cette fois, il passe de l'autre côté. C'est lui qui sera sur le terrain. Le fait qu'il se soit lui-même choisi comme tête d'affiche a suscité des critiques, selon HotNewHipHop. Mais ses deux concerts du week-end au SoFi Stadium ont aussi démontré, selon le même média, qu'il était tout à fait capable d'assurer un tel événement.

Des invités et une date qui font parler

Le Super Bowl 2027 aura lieu le 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin. Cette date nourrit déjà les spéculations. Selon Billboard, de nombreux fans espèrent voir Beyoncé rejoindre son mari sur scène pour une célébration hors du commun. Les équipes qui s'affronteront lors du match ne sont pas encore connues.

Pour ce qui est des invités et de la setlist, rien n'est confirmé pour l'instant. Jay-Z compte parmi ses collaborateurs de nombreux artistes qui pourraient logiquement apparaître. L'annonce officielle ne donne aucun nom supplémentaire à ce stade.