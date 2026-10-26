Drake fête ses 40 ans à New York et rend hommage à Bow Wow

Drake a célébré son 40e anniversaire à New York City le week-end dernier, avec un dîner de gala le vendredi soir et une soirée en club le samedi. Parmi les moments forts de la fête, l'hommage vibrant que le rappeur canadien a rendu à Bow Wow, avant une prestation remarquée de l'artiste.

C'est à New York City que Drake a soufflé ses 40 bougies, lors d'un week-end de festivités organisé en grande pompe. Le vendredi, un dîner privé réunissait ses proches et ses amis célèbres. Le samedi, la fête se poursuivait en club. Tenues de soirée coûteuses et bijoux haut de gamme étaient de mise : les invités n'ont visiblement pas compté leurs dépenses.

Un hommage sincère à Bow Wow

L'un des temps forts de la soirée a été le discours que Drake a prononcé avant la montée sur scène de Bow Wow. Le rappeur canadien, qui dit s'être largement inspiré de lui à ses débuts, lui a publiquement rendu hommage devant tous les invités.

« Si ce n'était pas pour ces deux-là, qui assuraient quand j'étais dans le sous-sol de ma mère à regarder 106 & Park, qui m'apprenaient comment faire des chansons pour les filles, comment réaliser des clips, comment être une superstar, ce mec-là, je l'aime vraiment. Il n'y aurait pas de Drake sans [Bow Wow]. »

Ces mots, prononcés avec émotion, ont visiblement touché l'assistance. Bow Wow a ensuite interprété son titre Like You, accueilli avec enthousiasme par la foule présente.

Les Backstreet Boys en surprise

La soirée a réservé une autre surprise de taille : une prestation des Backstreet Boys. Ce n'est pas Drake lui-même qui aurait organisé ce moment, mais ses amis, qui avaient préparé cette apparition dans le dos de l'artiste. Le groupe a visiblement conquis la salle.

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, la célébration de Drake illustre une nouvelle fois sa façon de faire les choses en grand, entouré d'une galaxie d'artistes et d'amis fidèles.