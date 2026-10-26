Chris Brown condamné à huit mois de prison avec sursis

Le 26 octobre 2026, Chris Brown a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour des violences commises dans une discothèque londonienne en 2023 - DR

Le chanteur américain Chris Brown a été condamné ce lundi 26 octobre à Londres à huit mois de prison avec sursis pour des violences commises dans une boîte de nuit en 2023. L'artiste de 37 ans avait frappé un producteur de musique à la tête avec une bouteille en verre.

Chris Brown échappe à une incarcération immédiate. Ce lundi 26 octobre, la Southwark Crown Court de Londres a condamné la star du R&B à huit mois de prison, avec un sursis de douze mois, dans une affaire de violences survenues trois ans plus tôt dans une discothèque britannique.

Les faits remontent au 19 février 2023, au Tape, un établissement situé dans le quartier de Mayfair, à Londres. Le chanteur avait frappé le producteur de musique Abraham Diaw avec une bouteille de tequila, le touchant notamment à deux reprises à la tête.

Des images de vidéosurveillance diffusées lors de la procédure ont permis de retracer l'agression. La victime avait été prise en charge à l'hôpital pour des blessures à la tête et au genou.

Une peine de prison assortie d'un sursis

Chris Brown avait plaidé coupable en juillet dernier pour des faits qualifiés d'affray, une infraction britannique liée à l'usage de violences susceptibles d'effrayer les personnes présentes.

Lors du prononcé de la peine, le juge Tony Baumgartner a insisté sur la gravité des faits. Selon les propos rapportés par l'AFP, il a souligné les risques que représentent de telles violences dans une boîte de nuit bondée.

La condamnation à huit mois de prison est suspendue pendant un an. Chris Brown n'est donc pas incarcéré à l'issue de cette audience, mais s'expose à une mise à exécution de sa peine en cas de nouvelle infraction durant cette période.

Son coach vocal, Omololu Akinlolu, également impliqué dans l'agression, a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pendant douze mois. Les deux hommes doivent par ailleurs payer chacun 1 500 livres de frais de justice.

Une nouvelle affaire judiciaire pour le chanteur

Arrêté à Manchester en mai 2025, alors qu'il était revenu au Royaume-Uni pour sa tournée, Chris Brown avait ensuite été remis en liberté sous caution.

Cette condamnation s'ajoute à un passé judiciaire déjà marqué par plusieurs affaires de violences. En 2009, le chanteur avait notamment été condamné aux États-Unis pour avoir agressé Rihanna, alors sa compagne.

À 37 ans, l'interprète de "Run It!" et "Kiss Kiss" reste une figure majeure du R&B américain, mais cette nouvelle décision judiciaire vient une fois de plus replacer ses antécédents au centre de l'actualité.