Le rappeur Gunna a participé au 5 kilomètres du homecoming de la Florida A&M University, à Tallahassee. Accompagné de son Wunna Run Club, il a encouragé les étudiants à prendre soin de leur santé. Un partenariat avec Walmart a permis d'offrir 10 000 dollars de bourses à cinq étudiants.

Le rappeur américain Gunna a rejoint les étudiants de la Florida A&M University (FAMU) pour le 5 kilomètres de leur homecoming, à Tallahassee, en Floride. L'événement, qui en était à sa cinquième édition, s'est tenu au Bragg Memorial Stadium. Il a réuni étudiants, anciens élèves et habitants du quartier dans une ambiance festive.

Courir pour la santé, pas seulement pour le diplôme

Gunna a fait le déplacement avec son projet communautaire, le Wunna Run Club, qu'il a lancé pour aider ses fans à développer ou maintenir de bonnes habitudes de santé. Sur place, il a pris la parole devant les participants. « Vous êtes intelligents, vous êtes à l'école, mais vous devez aussi surveiller votre santé ; le bien-être, c'est essentiel », a-t-il déclaré, selon la chaîne WTXL.

Le rappeur originaire d'Atlanta portait un tee-shirt vert aux couleurs de l'université et de l'événement. Des tentes, des rafraîchissements et une scène équipée d'un microphone avaient été installés sous une canopée verte, devant les tribunes du stade.

10 000 dollars de bourses pour cinq étudiants

Au-delà de la course, la visite s'inscrivait dans un partenariat concret. Walmart et le Wunna Run Club ont annoncé ensemble une enveloppe de 10 000 dollars destinée à cinq étudiants de la FAMU dont le cursus comporte une composante liée à la santé. Chaque bénéficiaire recevra 2 000 dollars pour financer ses études.

Caitlin Smith, vice-présidente du gouvernement étudiant de la FAMU et responsable du comité homecoming, a confié à WTXL que cette aide pouvait réellement alléger le poids financier, notamment pour les étudiants venus d'autres États. Elle a dit comprendre cette pression personnellement et s'est dite reconnaissante d'un soutien capable de rendre les études plus accessibles.

Un club de course qui gagne en visibilité

La FAMU précise que le premier 5 kilomètres organisé par le Wunna Run Club, au Prospect Park de Brooklyn, avait réuni plus de 1 000 participants de tous niveaux. L'événement de Tallahassee s'inscrit dans la continuité de cette dynamique, en ancrant le projet dans le tissu des universités historiquement noires des États-Unis.