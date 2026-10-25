Pour la dernière date de son Jay-Z 30 Tour, le rappeur new-yorkais a réservé une surprise de taille à son public californien. Snoop Dogg et Dr. Dre ont rejoint Jay-Z sur la scène du SoFi Stadium d'Inglewood, samedi soir, pour un medley de classiques du rap West Coast.

C'était le deuxième et dernier concert de Jay-Z au SoFi Stadium d'Inglewood, en Californie. La soirée du samedi 25 octobre a marqué la clôture du Jay-Z 30 Tour, une tournée rétrospective lancée en juillet à New York, avec trois nuits à Yankee Stadium, avant des étapes à Londres et à Paris.

Snoop Dogg et Dr. Dre au cœur du show

Selon Rolling Stone, Jay-Z a d'abord rappé son titre D'Evils sur l'instrumental de Murder Was the Case de Snoop Dogg, avant que ce dernier ne monte sur scène. Dr. Dre l'a suivi peu après. Les deux artistes ont alors enchaîné un medley de quatre titres : The Next Episode, California Love, Nothin' But a 'G' Thang et Still D.R.E.

Jay-Z avait lui-même co-écrit Still D.R.E., ce qui rendait la réunion encore plus symbolique. Le public du SoFi Stadium a réservé une ovation aux trois artistes.

En ouverture de soirée, c'est Too $hort qui avait été le premier invité à fouler la scène, pour interpréter son titre de 2006 Blow the Whistle, sur lequel Jay-Z avait posé un freestyle intitulé Playoff.

Jay-Z prend la parole sur l'IA et les rumeurs

Avant le concert, des rumeurs avaient circulé sur les réseaux sociaux concernant une chute des prix des billets, certains auraient même été distribués gratuitement. Jay-Z a choisi d'y répondre directement depuis la scène, lors du titre Encore, selon Rolling Stone.

« Il faut être vraiment lucide sur ce qui se passe dans le monde. Des gens vont vous dire que la salle était vide ce soir, mais vous avez des yeux. Vous pouvez voir. Des gens vont vous dire que la musique n'était pas bonne, mais vous avez des oreilles. Vous devez tout remettre en question. Ce monde avec l'IA et tout ça, ça dure depuis toujours. Avant, on appelait ça la propagande. Mais maintenant, la technologie a rattrapé les gens et beaucoup se font avoir. Beaucoup de manipulations pour nous… Assurez-vous de tout questionner, de tout ce que vous ressentez. »

Une nuit différente de la première

La veille, pour la première soirée au SoFi Stadium, Jay-Z avait choisi d'autres invités de marque : sa fille Blue Ivy pour The Story of O.J. et Dead Presidents, le rappeur texan Scarface des Geto Boys pour This Can't Be Life et Mind Playing Tricks, et enfin DJ Khaled et John Legend pour clore le show sur God Did.

Le setlist de la deuxième nuit comprenait plus de trente titres, dont Izzo (H.O.V.A.), Hard Knock Life (Ghetto Anthem), Empire State of Mind ou encore N—s in Paris et Big Pimpin'.