Eminem apparaît sur le nouvel album de Kid Rock, « Halfway 2 Jesus », sorti vendredi. Les deux artistes, amis de longue date originaires de Detroit, s'associent sur le titre « Heal My Faith » malgré leurs positions politiques opposées. Le rappeur a tenu à clarifier le sens de cette collaboration.

La sortie de « Halfway 2 Jesus », le nouvel album aux accents religieux de Kid Rock, a fait parler d'elle bien au-delà de la musique. Eminem y apparaît en invité sur le titre « Heal My Faith », une collaboration qui a surpris une partie de ses fans.

Deux amis de Detroit par-delà les clivages

Les deux artistes se connaissent depuis des décennies. Tous deux sont originaires de Detroit et leur amitié remonte, selon Kid Rock, à environ quarante ans. C'est cette relation personnelle qui est au cœur de la démarche, selon les deux hommes.

Eminem a lui-même répondu aux critiques sur les réseaux sociaux, peu après la sortie de l'album : « Il ne s'agit pas de choisir un camp, juste de choisir de faire de la musique avec mon vieil ami. Je prie pour nous tous. »

La surprise des fans s'explique par le contexte politique. Eminem avait soutenu publiquement Kamala Harris lors d'un meeting à Detroit en 2024 et avait visé Donald Trump dans des morceaux comme « Campaign Speech ». Kid Rock, lui, est considéré comme l'un des soutiens les plus visibles de Trump dans l'industrie musicale.

Kid Rock : « On essaie de panser les fractures de notre pays »

Dans un entretien accordé à Billboard, Kid Rock a expliqué pourquoi il tenait à cette collaboration. « On est amis depuis, genre, 40 ans. Je ne voulais vraiment pas l'entraîner dans mon univers politique… On parle [de politique] un peu, pas énormément. Il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord, et on peut rigoler de [celles sur lesquelles on ne l'est pas]. C'est pour ça que je lui ai demandé de m'écrire un couplet. »

Il a également précisé l'intention générale de l'album : « Cet [album] parle de pardon et de seconde chance. On essaie de panser une partie des fractures de notre pays. Je diffuse simplement un message positif dans le monde… en faisant preuve d'un peu plus de bienveillance, en essayant d'en finir avec une partie de ces divisions. »

Dans son couplet, Eminem évoque le parcours commun des deux artistes, du shock rap au rap-rock, présente Kid Rock comme un frère et affirme que le morceau s'adresse aux croyants, quels que soient leur vote ou leur sensibilité. Il y avance que progressistes et évangéliques peuvent s'accorder sur l'idée de placer Dieu en premier.

Une place sur l'album décidée au dernier moment

Kid Rock a révélé à Billboard qu'Eminem avait d'abord été annoncé sur un autre titre de l'album, « 7 Sins », avant de figurer finalement sur « Heal My Faith », le morceau pour lequel il avait été sollicité au départ. « On s'est dit qu'on n'avait pas besoin de deux chansons ensemble… les gens vont croire qu'on est en couple », a plaisanté Kid Rock.

L'album « Halfway 2 Jesus » de Kid Rock est disponible depuis vendredi.