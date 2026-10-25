À trois jours de la première date, Gims a annoncé ce samedi 24 octobre le report de l'ensemble de ses concerts d'automne en France et en Belgique. Le chanteur invoque des raisons médicales et demande à se plier aux avis de ses médecins. Les nouvelles dates sont déjà connues, et les concerts de Marseille et Nice restent maintenus.

Le Carpe Diem Tour ne débutera pas comme prévu le 27 octobre à Nantes. Ce samedi 24 octobre 2026, Gims a publié un long message sur Instagram pour annoncer le report de toute la partie automnale de sa tournée. En cause : des raisons médicales, sans plus de précision de la part de l'artiste.

« C'est avec une peine immense que je vous annonce devoir reporter mon retour sur scène et la tournée qui était prévue cet automne en France et en Belgique », écrit Gandhi Djuna, de son vrai nom, dans un texte rédigé en blanc sur fond noir.

Le rappeur de 40 ans, ancien membre de la Sexion d'Assaut, explique avoir dû se rendre à l'évidence : « À quelques jours de la première date, je dois me rendre à l'évidence et me ranger aux avis médicaux, je ne pourrai pas assurer ce concert, ni ceux des semaines à venir. »

Une décision difficile, mais un nouveau calendrier déjà prêt

L'artiste ne cache pas l'émotion que lui coûte cette annonce. « C'est une annonce difficile et qui m'attriste beaucoup, car vous savez combien j'aime plus que tout vivre ces moments avec vous, et que cette tournée s'annonçait particulièrement belle ! », confie-t-il.

Gims promet toutefois de revenir rapidement : « Je promets de vous retrouver très vite, avec la même envie et la même passion qui m'animent depuis le premier jour. » Il remercie ses fans pour leur « compréhension » et leur « gentillesse », et conclut son message par un conseil : « Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. »

Son équipe a travaillé en parallèle pour limiter la casse. Comme le souligne l'artiste lui-même, « mon équipe a tout mis en œuvre pour recaler chaque date ». Le nouveau planning a été dévoilé dans la foulée de l'annonce.

Ce n'est pas la première fois que des raisons de santé bousculent l'agenda de Gims. Selon Public, début septembre, il avait déjà renoncé au dernier moment à participer au concert du ZEvent à Montpellier. Programme-TV rappelle également qu'il s'était retiré du Festival Fono et de la Flume Enchantée ces dernières semaines.

Les nouvelles dates concert par concert

Treize concerts sont décalés à la fin de l'année 2027, à l'exception des dates nantaises, repoussées à janvier 2028. Voici le nouveau calendrier tel que communiqué :

Zénith de Nantes (Saint-Herblain) : 5, 6 et 7 janvier 2028 (initialement 27, 28 et 29 octobre 2026)

(Saint-Herblain) : 5, 6 et 7 janvier 2028 (initialement 27, 28 et 29 octobre 2026) LDLC Arena, Lyon : 3 et 4 décembre 2027 (initialement 2 et 3 novembre 2026)

: 3 et 4 décembre 2027 (initialement 2 et 3 novembre 2026) Zénith de Toulouse : 14 décembre 2027 (initialement 9 novembre 2026)

: 14 décembre 2027 (initialement 9 novembre 2026) Zénith de Strasbourg : 7 décembre 2027

: 7 décembre 2027 Zénith d'Orléans : 10 et 11 décembre 2026, selon Le Parisien

: 10 et 11 décembre 2026, selon Le Parisien Bruxelles : 29 et 30 novembre 2027

: 29 et 30 novembre 2027 Plénitude Arena, Paris : 21 et 22 décembre 2027

Deux rendez-vous résistent au report : l'Orange Vélodrome de Marseille, le 19 juin 2027, et l'Allianz Riviera de Nice, le 3 juillet 2027, sont maintenus.

Pratique : billets et remboursements

Les billets déjà achetés restent valables pour les nouvelles dates, sans aucune démarche à effectuer. Si vous ne pouvez pas assister aux dates reportées, un remboursement est possible auprès de votre point de vente habituel.