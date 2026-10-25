Le rappeur Jay-Z a donné le premier de ses deux concerts à SoFi Stadium, à Inglewood en Californie, le 23 octobre. Sa fille Blue Ivy l'a rejoint sur scène au piano, pendant que Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams dansaient ensemble dans les loges. Une soirée riche en surprises.

Pour célébrer les 30 ans de son album Reasonable Doubt, Jay-Z s'est produit à SoFi Stadium, à Inglewood en Californie, le 23 octobre. Ce concert s'inscrit dans la tournée JAY-Z30, qui a déjà fait escale à New York, Paris et Londres avant de conclure sa route à Los Angeles pour deux dernières dates.

Blue Ivy au piano devant tout le stade

Le moment le plus remarqué de la soirée est venu de la fille de Jay-Z. Blue Ivy Carter, 14 ans, a rejoint son père sur scène pour jouer du piano sur deux titres : "The Story of O.J.", extrait de l'album 4:44, et "Dead Presidents", issu de Reasonable Doubt. La jeune musicienne avait déjà accompagné son père au piano à Yankee Stadium en juillet, sur le titre "Feelin' It".

En mars, Jay-Z avait confié au magazine GQ tout le bien qu'il pense du talent de sa fille. « Blue est une pianiste incroyable, mais elle ne nous laisse pas lui trouver un professeur », avait-il déclaré. « Elle ne veut pas que ça devienne un travail. »

Des invités sur scène et dans les loges

La soirée a également vu monter sur scène plusieurs artistes. Scarface a rejoint Jay-Z pour interpréter "This Can't Be Life" et le classique des Geto Boys "Mind Playing Tricks on Me". Le concert s'est conclu avec "God Did", extrait de l'album éponyme de DJ Khaled, avec la présence de DJ Khaled et John Legend sur scène.

Dans les tribunes, les retrouvailles de Destiny's Child ont attiré l'œil des caméras. Selon le site TMZ, Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams ont été filmées en train de danser ensemble dans une loge du stade. Les trois artistes n'étaient pas là pour se produire, mais leur présence réunie constitue une surprise appréciée des fans. Rihanna était également dans la salle, photographiée sur le parterre parmi les spectateurs.

Parmi les autres personnalités présentes dans le public, Billboard cite notamment Kendrick Lamar, G-Eazy, Tia Mowry et Omari Hardwick.

Une tournée anniversaire qui se referme

Ce concert de Los Angeles clôt une série de dates qui avaient débuté à New York en juillet, où Jay-Z avait accueilli sur scène Beyoncé, Rihanna, Eminem, Alicia Keys et Nas, entre autres. Des représentations à Paris et à Londres ont suivi. En septembre, le rappeur a également sorti la série documentaire JAY-Z in 8, réalisée avec Rick Rubin, diffusée sur HBO Max.

Jay-Z remontait sur la scène de SoFi Stadium le samedi 24 octobre pour la dernière date de la tournée. Des rumeurs circulent par ailleurs sur une possible participation de l'artiste au spectacle de la mi-temps du Super Bowl LXI, qui doit se tenir dans ce même stade. Ces informations restent, selon Billboard, non confirmées à ce stade.