La rappeuse Missy Elliott a reçu le prix Icon Award lors du Gala of the Stars, organisé le 22 octobre au Beverly Hilton de Beverly Hills. Dans son discours, elle a rendu hommage aux danseurs en les reconnaissant comme de véritables artistes. L'événement a permis de lever plus de 760 000 dollars pour l'association Dancers Against Cancer.

Missy Elliott ne voulait pas parler d'elle ce soir-là. Lorsqu'elle a reçu le prix Icon Award au Gala of the Stars, le 22 octobre dernier, la rappeuse a choisi de mettre les projecteurs sur les danseurs qui accompagnent les artistes sur scène. Un discours remarqué, lors d'une soirée qui a récolté plus de 760 000 dollars au profit de Dancers Against Cancer.

« Vous êtes des artistes aussi »

Devant le public réuni au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie, Missy Elliott a pris la parole pour défendre celles et ceux qui évoluent derrière les têtes d'affiche. « Les danseurs ne sont pas de simples accessoires sur une scène derrière les artistes. Ce que vous donnez, c'est de l'énergie, de l'émotion, de l'expression, de l'enthousiasme, du divertissement au spectacle d'un artiste. Vous donnez vie aux paroles d'un artiste sur cette scène. Vous êtes des artistes aussi ! Parce qu'il faut une compétence incroyable, du dévouement, de la discipline, de la pratique et de la passion pour faire ce que vous faites », a-t-elle déclaré.

C'est Janet Jackson qui lui a remis ce prix. La chanteuse, elle-même récompensée du même titre en 2025, a rendu hommage au rôle joué par Missy Elliott dans la valorisation de la danse. « Missy Elliott a contribué à rendre les danseurs impossibles à ignorer », a-t-elle affirmé, saluant son travail pour élever la chorégraphie et encourager les danseurs à s'affirmer.

Plusieurs prix décernés lors de la soirée

La soirée, animée par Maks Chmerkovskiy, a été l'occasion d'honorer plusieurs personnalités du monde de la danse. Toni Basil a reçu le Lifetime Achievement Award et Vincent Paterson le Vanguard Award. Paula Abdul a présenté le Paula Abdul Legacy Award, décerné à titre posthume à Chita Rivera. Hilaria Baldwin a été distinguée en tant que Philanthropist of the Year.

Anthony Kanec a, quant à lui, interprété un hommage chorégraphique à Missy Elliott au cours de la soirée.

Plus de 760 000 dollars pour les danseurs touchés par le cancer

Les fonds collectés lors de ce gala iront à Dancers Against Cancer, une association qui soutient les danseurs, les chorégraphes, les formateurs et leurs familles confrontés à la maladie. Selon les organisateurs, la soirée a permis de réunir plus de 760 000 dollars.