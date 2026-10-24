Drake a célébré son 40e anniversaire le 23 octobre à New York, entouré de plus de 400 invités et avec une surprise de taille : une performance des Backstreet Boys. Le rappeur canadien a même rejoint le groupe sur scène pour chanter leur tube « I Want It That Way ». Une soirée qui marque aussi un record historique dans sa carrière.

C'est à Casa Cipriani, à New York, que Drake a soufflé ses 40 bougies dans la nuit du 23 octobre. Plus de 400 invités étaient réunis pour l'occasion, avec au programme des cadeaux de luxe — sacs Chanel et Hermès distribués aux convives — et un jeu télévisé géant offrant des gains allant de quelques dizaines de milliers de dollars jusqu'à 1 million de dollars, selon TMZ.

Les Backstreet Boys en guests surprise

Le clou de la soirée est venu des Backstreet Boys. Le groupe a performé devant les invités avant que Drake ne les rejoigne sur scène pour interpréter leur hit de 1999, « I Want It That Way ». Ce moment résonne d'une façon particulière pour le rappeur de Toronto.

Lors d'une précédente apparition avec le groupe en juillet 2022, au Budweiser Stage de Toronto, Drake avait confié que cette chanson avait marqué son bar-mitsva : une fille qu'il aimait bien s'était approchée pour l'inviter à danser. « C'était la première fois que je me suis senti reconnu, et la première fois que j'avais l'impression d'avoir une chance d'être cool », avait-il alors déclaré. Il avait d'ailleurs qualifié le morceau de « l'une des plus grandes chansons de tous les temps ».

Quatre ans plus tard, le titre est donc de nouveau la bande-son d'un moment fort dans la vie de l'artiste.

Lors de la soirée new-yorkaise, Drake a pris la parole pour livrer quelques mots à ses proches : « Ce soir, ce n'est pas une tournée, une sortie d'album, ou un tas de clips qu'on a tournés », a-t-il lancé. « C'est d'être en vie, de rester en vie. »

Une semaine de festivités entre Toronto et New York

La fête new-yorkaise n'était que le point culminant de plusieurs jours de célébrations. Drake avait d'abord rassemblé ses amis à Toronto, à la CN Tower, où il a été surpris par un collage de photos et de souvenirs. Le rappeur jamaïcain Popcaan faisait partie des présents.

Le rappeur a ensuite rejoint New York à bord d'Air Drake, son Boeing 767 personnalisé, en compagnie de sa mère et de son entourage. La veille de la fête, il avait été aperçu au restaurant Mamo, dans le quartier de SoHo.

Un record RIAA en cadeau d'anniversaire

La journée du 23 octobre a également été marquée par une distinction professionnelle majeure. La Recording Industry Association of America (RIAA) lui a décerné 30 nouvelles certifications, faisant de lui le premier artiste à dépasser les 350 millions d'unités certifiées par l'organisme américain.

Parmi les nouveautés : les albums Views et les singles « In My Feelings » et « Marvin's Room » ont tous obtenu la certification Diamond. Son titre « God's Plan » a atteint le statut 2x Diamond. Son dernier album, Iceman, sorti en mai, est déjà certifié Platine en seulement cinq mois. Drake détient désormais 18 plaques Diamond, un record absolu pour un artiste.