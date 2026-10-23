"Joseph Strange a abusé d'une position de confiance", déclare le ministère américain de la Justice, dans une traduction de l'anglais. - DR

Un ancien collaborateur d'Eminem a reconnu avoir vendu des morceaux inédits du rappeur pour environ 50 000 dollars. Après avoir plaidé coupable jeudi 22 octobre aux États-Unis, il risque jusqu'à cinq ans de prison.

L'affaire des morceaux inédits d'Eminem connaît un tournant judiciaire. Joseph Strange, 48 ans, ancien employé du rappeur de Detroit, a plaidé coupable jeudi 22 octobre 2026 devant la justice fédérale américaine pour violation pénale du droit d'auteur.

Selon le ministère américain de la Justice, l'homme a reconnu avoir copié illégalement au moins dix fichiers audio appartenant à Eminem, avant d'en vendre plusieurs sur Internet pour un montant total d'environ 50 000 dollars.

Joseph Strange avait travaillé pour Marshall Mathers, le véritable nom d'Eminem, entre 2007 et 2021. Employé dans un studio de Ferndale, dans le Michigan, il participait notamment à la gestion du système informatique utilisé pour stocker les créations musicales du rappeur.

Cette fonction lui donnait accès à des disques durs protégés par mot de passe, contenant des morceaux encore en cours de développement et destinés à rester confidentiels.

Plus de huit millions d'écoutes pour les morceaux divulgués

Entre juillet et août 2024, Joseph Strange a vendu et transmis au moins dix fichiers audio à des acheteurs sur Internet, sans l'autorisation d'Eminem.

Ces enregistrements ont ensuite circulé en ligne et se sont retrouvés sur plusieurs plateformes de streaming. Certains avaient déjà fait l'objet d'un travail de production avancé, notamment de mastering, sans qu'une sortie officielle soit nécessairement prévue.

D'après les données communiquées par les plateformes aux enquêteurs, les fichiers concernés avaient dépassé les huit millions d'écoutes en novembre 2025.

Le ministère américain de la Justice estime à au moins 750 000 dollars le montant de l'atteinte aux droits liée à cette diffusion illégale.

Une condamnation attendue en janvier 2027

L'enquête, menée par le FBI, avait conduit à des poursuites contre Joseph Strange en mars 2025. Son plaidoyer de culpabilité marque désormais une étape décisive dans cette affaire.

Pour les autorités américaines, l'ancien employé a profité de son accès privilégié au studio pour commercialiser des créations qui ne lui appartenaient pas.

Joseph Strange doit connaître sa peine le 27 janvier 2027. Il encourt une peine maximale de cinq ans de prison, mais la sanction définitive sera déterminée par un juge fédéral en tenant compte des règles applicables et des circonstances du dossier.

Cette affaire met en lumière les risques liés à la circulation de morceaux inédits, y compris lorsque les enregistrements sont conservés sur des systèmes informatiques protégés.