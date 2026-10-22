Diddy transféré dans une nouvelle prison : le rappeur quitte l'isolement après des rumeurs de bagarre

Nouveau changement dans les conditions de détention de Sean "Diddy" Combs. Après son transfert dans une prison de Pennsylvanie, le producteur américain aurait été placé en détention ordinaire, au contact des autres détenus. Une décision qui intervient après des informations controversées faisant état d'une altercation avec un autre prisonnier.

La situation carcérale de Diddy continue de faire parler aux États-Unis. Selon les dernières informations du média américain TMZ, le rappeur et producteur a désormais intégré la population générale de l'établissement pénitentiaire FCI Allenwood, en Pennsylvanie.

Une évolution importante pour l'artiste, qui se trouvait auparavant à l'isolement.

Diddy a récemment été transféré dans cette prison fédérale de plus petite taille, accueillant environ 1 000 détenus, contre 4 000 dans son précédent établissement.

Une supposée bagarre avec un baron de la drogue

Ce transfert intervient après plusieurs informations concernant les conditions de détention de Sean Combs.

La semaine dernière, des médias américains avaient rapporté que le producteur s'était blessé à la tête à la prison de Fort Dix, nécessitant une prise en charge médicale.

*TMZ* avait ensuite affirmé qu'une bagarre l'avait opposé à Christopher "Dudus" Coke, un narcotrafiquant jamaïcain.

Une version formellement contestée par la famille de Diddy.

D'autres sources interrogées par le média américain ont également assuré que cette altercation n'avait jamais eu lieu.

Les circonstances exactes de la blessure évoquée restent donc incertaines.

Son entourage réagit à ses nouvelles conditions de détention

Interrogé par Complex, Juda Engelmayer, représentant de Sean Combs, a réagi avec prudence aux informations concernant son placement parmi les autres détenus.

"Si cette information est exacte, nous sommes heureux d'apprendre que Sean a réintégré la population carcérale générale", a-t-il déclaré.

Il a également indiqué que la sécurité et le bien-être du producteur restaient une priorité pour son entourage, tout en précisant ne disposer d'aucune raison particulière de penser qu'il serait actuellement menacé.

Selon les informations disponibles, aucun nouvel incident n'a été signalé depuis son arrivée à Allenwood.

Une sortie de prison envisagée en mars 2028

Condamné à une peine de 50 mois de prison, Diddy doit encore purger une partie de sa condamnation.

Sa date prévisionnelle de libération, qui a déjà évolué à plusieurs reprises, est actuellement annoncée pour le début du mois de mars 2028.

Cette échéance reste toutefois susceptible d'être modifiée.

En attendant, Sean Combs devrait poursuivre sa détention dans son nouvel établissement pénitentiaire de Pennsylvanie.