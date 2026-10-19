Diddy transféré dans une nouvelle prison après des accusations de bagarre et de traitements de faveur

Le rappeur américain Sean Combs, alias Diddy, a changé de prison ce vendredi 16 octobre. Condamné à quatre ans et deux mois de détention, il a été transféré dans un établissement de Pennsylvanie après plusieurs polémiques sur ses conditions d'incarcération. Les autorités américaines n'ont pas précisé les raisons de cette décision.

Nouveau changement dans le parcours carcéral de Diddy. L'ancien magnat du hip-hop américain, âgé de 56 ans, a quitté la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, pour rejoindre celle d'Allenwood Low, en Pennsylvanie.

L'information a été confirmée par le Bureau fédéral des prisons (BOP) auprès de la chaîne américaine ABC News.

Le nouvel établissement accueille environ 1000 détenus et présente un niveau de sécurité faible. À Fort Dix, où le rappeur était précédemment incarcéré, la population carcérale approchait les 4000 personnes.

Aucune explication officielle n'a été donnée concernant ce transfert, qui survient dans un contexte de controverses autour de l'artiste.

Une supposée bagarre et des privilèges en prison

Quelques jours avant son départ, plusieurs médias américains avaient rapporté une possible altercation entre Sean Combs et un autre détenu.

Le rappeur aurait notamment été hospitalisé après avoir été blessé à la tête. Le Bureau fédéral des prisons a toutefois démenti auprès de l'Associated Press les informations évoquant une bagarre.

D'autres accusations avaient déjà émergé fin septembre.

Selon une enquête de NBC News, Diddy aurait bénéficié de traitements privilégiés à Fort Dix. Des témoignages évoquaient notamment l'accès à des téléphones portables introduits illégalement et à de l'alcool.

Certains détenus auraient également été rémunérés pour lui préparer ses repas, nettoyer son espace de vie ou lui prodiguer des massages. Des affirmations qui n'ont pas été officiellement établies.

Diddy pourrait sortir de prison en mars 2028

Condamné le 3 octobre 2025 à 50 mois d'emprisonnement, soit quatre ans et deux mois, Sean Combs purge une peine pour deux infractions liées au transport de personnes entre différents États américains à des fins de prostitution.

À l'issue de son procès très médiatisé, il avait en revanche été acquitté des accusations de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs.

Les débats avaient notamment porté sur les soirées sexuelles organisées par le rappeur, désignées sous le nom de "freak-offs", auxquelles avaient participé des travailleurs du sexe et certaines de ses anciennes compagnes, dont la chanteuse Casandra Ventura.

Malgré son transfert dans un établissement moins peuplé, la durée de sa peine reste inchangée.

Selon les informations du Bureau fédéral des prisons relayées par ABC News, sa libération est actuellement programmée pour le 2 mars 2028.