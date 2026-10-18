"Nouveau western" : quand MC Solaar braquait un sample de Gainsbourg pour flinguer Hollywood

Fin 1993, MC Solaar pose ses rimes sur la musique de "Bonnie and Clyde", le classique de Gainsbourg et Bardot. Le résultat : un tube, un clip tourné entre le Texas et Paris, et un album, "Prose Combat", qui fait passer le rap français dans une autre dimension.

Dès les premières mesures, tout le monde reconnaît quelque chose. Cette ligne de basse, ces cordes dramatiques, c'est "Bonnie and Clyde", la chanson que Serge Gainsbourg avait enregistrée avec Brigitte Bardot en 1968. Vingt-cinq ans plus tard, MC Solaar en fait la base de "Nouveau western", l'un des plus grands tubes du rap français.

Le rappeur que tout le monde écoute

À l'époque, Claude M'Barali, né en 1969 à Dakar de parents tchadiens et arrivé tout bébé en région parisienne, est déjà une star. Son premier album, "Qui sème le vent récolte le tempo", sorti en 1991, a imposé "Bouge de là" et "Victime de la mode". Il a même collaboré avec l'Américain Guru sur "Le Bien, le Mal". Mais il veut aller plus loin.

Pour son deuxième album, "Prose Combat", il choisit de rendre hommage à celui qu'il considère comme un maître de l'écriture : Gainsbourg. Le sample de "Bonnie and Clyde" devient le squelette de "Nouveau western", sorti en single fin 1993.

Un western contre l'Amérique

Sous ses airs de comptine ludique, le texte est une charge. MC Solaar y déroule tous les clichés du western, cow-boys, flingues de marque et ruée vers l'or, pour mieux dénoncer la façon dont Hollywood et l'Oncle Sam exportent leur modèle et leurs mythes dans le monde entier. Jeux de mots, références au cinéma, allitérations : c'est du Solaar pur jus.

Le clip, réalisé par Stéphane Sednaoui, est tourné entre le Texas, New York et Paris. Il installe définitivement l'image du rappeur élégant, cérébral et nonchalant.

"Prose Combat", le million

L'album sort le 9 février 1994. Il dépasse le million d'exemplaires et propulse MC Solaar à l'international, jusqu'aux États-Unis, où le disque sort avec des notes de pochette signées Fab Five Freddy, figure du hip-hop new-yorkais.

Rarement un rappeur français aura été autant respecté à la fois par le grand public et par les puristes.

Trente ans plus tard, "Nouveau western" reste l'un des exemples les plus célèbres de sample réussi dans la musique française, et la preuve que le rap pouvait dialoguer avec la grande chanson. Gainsbourg, disparu en 1991, n'aura pas eu le temps de l'entendre. Mais on l'imagine assez bien apprécier le clin d'œil.