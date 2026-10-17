Un compositeur, Aviel Calev Hirschfield, a déposé plainte contre Drake, OVO Sound et Universal Music Group le 16 octobre 2026. Il accuse le rappeur d'avoir utilisé sans crédit ni compensation le refrain qu'il aurait écrit pour le titre "Janice STFU". Une affaire explosive qui mêle droits d'auteur, preuves audio et accusations de falsification.

Entendre sa propre création sur un disque de Drake aurait dû être le sommet de la carrière d'Aviel Calev Hirschfield. Le compositeur a finalement choisi la voie judiciaire. Selon Billboard, qui a pu consulter la plainte, Hirschfield a déposé un recours pour violation de droits d'auteur le vendredi 16 octobre 2026, visant Drake, son label OVO Sound et Universal Music Group.

Un refrain « littéralement identique » à sa démo

Entre décembre 2025 et janvier 2026, Hirschfield affirme avoir composé une démo intégrant une interpolation du titre I Follow Rivers de Lykke Li, sorti en 2011. Il dit avoir envoyé cet enregistrement aux producteurs FNZ — Michael « Finatik » Mulé et Isaac « Zac » De Boni — ainsi qu'à d'autres collaborateurs de Drake, dans l'espoir que la piste parvienne au rappeur. Il n'aurait jamais reçu de réponse.

Tout change en mai 2026, lors de la sortie de Janice STFU. En écoutant le morceau, Hirschfield dit avoir reconnu le refrain qu'il avait enregistré. La plainte décrit sa stupéfaction en entendant Drake interpréter selon lui les mêmes paroles, la même mélodie et la même cadence que dans sa soumission.

Le morceau s'est imposé comme un grand succès commercial : deux semaines en tête du Billboard Hot 100 et vingt semaines à la première place du classement Hot Rap Songs, toujours selon Billboard. Les producteurs FNZ figurent bien au générique de Janice STFU, mais le nom d'Hirschfield en est absent.

Drake accusé d'avoir écrit lui-même le refrain

Après la sortie du titre, Hirschfield a contacté les représentants de Drake pour réclamer une co-signature et une part des droits d'édition. Sans succès. Selon la plainte, les avocats du rappeur ont maintenu que Drake avait écrit le refrain lui-même, et ce même après réception des stems audio et des métadonnées fournis par Hirschfield pour attester la date de création de sa démo.

La tension est ensuite montée d'un cran. L'équipe de Drake aurait insinué que le compositeur avait modifié ses métadonnées pour faire apparaître son enregistrement comme antérieur à la chanson publiée. Ses avocats rejettent catégoriquement cette accusation. La plainte cite leur argument : « Une telle tromperie constituerait un suicide professionnel pour Avi. »

Un compositeur déjà crédité sur un projet de Beyoncé

Hirschfield n'est pas un inconnu dans l'entourage de Drake. Les deux hommes partagent déjà des crédits sur Heated, un titre de l'album Renaissance de Beyoncé sorti en 2022. Le compositeur dit avoir spécifiquement conçu sa nouvelle composition pour Drake, après avoir reçu un instrumental de la part de FNZ.

Sa plainte réclame une part des bénéfices générés par Janice STFU, ainsi que la reconnaissance officielle de sa contribution.