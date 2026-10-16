Nicki Minaj réagit à la Tesla Roadster volante d'Elon Musk

La rappeuse Nicki Minaj a réagi en ligne après la démonstration spectaculaire de la Tesla Roadster volante, jeudi. Elon Musk a présenté sa voiture lors d'un événement organisé sur le site de test SpaceX, au Texas. La production du véhicule est prévue pour 2028, mais rien n'est garanti selon le patron de Tesla.

Nicki Minaj s'est invitée dans la conversation autour de la Tesla Roadster volante. La rappeuse a réagi sur les réseaux sociaux peu après la présentation du véhicule par Elon Musk, jeudi. Dans un message partagé en capture d'écran, elle a écrit qu'elle rapportait en direct depuis "le futur" et que les voitures volantes étaient réelles, selon le site spécialisé HotNewHipHop.

Une démonstration spectaculaire au Texas

L'événement s'est tenu sur le site de test SpaceX, au Texas. La Roadster a pris de la vitesse sur une rampe courbée, s'est retrouvée à l'envers, puis a décollé depuis l'extrémité du tremplin. La voiture a effectué une rotation dans les airs avant d'atterrir sur ses roues.

Tesla précise que le véhicule utilise des propulseurs à air haute pression. Pas d'ailes, donc. Elon Musk a indiqué que certaines versions peuvent passer de 0 à 60 mph en moins d'une seconde et atteindre une vitesse de pointe de 230 mph.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Le mot "Roadster" s'est rapidement retrouvé en tête des tendances aux États-Unis. La phrase de Musk — "les voitures volantes sont réelles" — a été reprise par un responsable de Tesla lors du même événement.

Un projet ambitieux, mais incertain

La production de la Roadster est annoncée pour 2028. Musk lui-même a tempéré l'enthousiasme en reconnaissant que "le succès n'est pas garanti", tout en ajoutant que le projet "fonctionnera probablement".

Ce n'est pas la première fois que ce modèle fait parler de lui. Tesla avait dévoilé une version nouvelle génération dès 2017. Les retards se sont accumulés depuis.

Lors de la présentation, Tesla a qualifié la Roadster de l'une des "dernières voitures conduites par des humains", une formule qui fait contraste avec la stratégie de conduite autonome que le constructeur développe par ailleurs. Ce paradoxe alimente les débats sur les réseaux sociaux.

Du côté de la sécurité, Musk a reconnu que la voiture n'a pas été conçue en faisant passer la sécurité en premier. Des obstacles réglementaires et techniques restent à franchir avant qu'un tel véhicule puisse circuler dans des conditions normales.