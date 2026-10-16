Diddy blessé à la tête en prison : l'administration pénitentiaire dément une violente bagarre avec un narcotrafiquant

Hospitalisé le 10 octobre après une blessure à la tête, Sean "Diddy" Combs aurait été impliqué dans une altercation avec un détenu présenté comme un baron de la drogue jamaïcain. Une version désormais formellement démentie par l'administration pénitentiaire américaine, alors que plusieurs médias avancent des explications contradictoires.

Que s'est-il réellement passé dans la prison du New Jersey où est incarcéré Diddy ? Plusieurs jours après sa prise en charge médicale pour une blessure à la tête, les circonstances de l'incident continuent de faire débat.

Jeudi 15 octobre, le Bureau fédéral des prisons américain a catégoriquement démenti les informations faisant état d'une bagarre entre le rappeur et Christopher "Dudus" Coke, un détenu jamaïcain connu pour son implication dans le trafic de drogue.

"Nous pouvons vous dire que l'histoire à laquelle vous faites référence est fausse et ne s'est pas produite", a déclaré un porte-parole de l'administration à TMZ.

Interrogé sur l'origine de la blessure de Diddy, ce même représentant a toutefois refusé d'apporter davantage de précisions.

Deux versions s'opposent sur l'origine de sa blessure

Selon les informations initialement publiées par TMZ, une altercation aurait éclaté le vendredi 9 octobre entre les deux détenus.

Christopher Coke aurait reproché à Diddy d'avoir attiré l'attention de l'administration sur certains privilèges dont il bénéficierait en prison, notamment l'utilisation d'un téléphone portable et des massages.

Ces révélations, publiées dans une enquête de NBC News, auraient provoqué plusieurs fouilles et la confiscation de téléphones, dont celui de Christopher Coke. Ce dernier s'en serait alors pris au rappeur.

Mais une autre explication circule. D'après Page Six, Sean Combs se serait tout simplement cogné la tête contre le lit superposé situé au-dessus du sien. Le média affirme également que son état de santé s'est depuis amélioré.

Une certitude demeure : le rappeur a été pris en charge dans un hôpital le samedi 10 octobre pour une blessure à la tête. Les circonstances exactes de cet incident restent cependant contestées.

Toujours incarcéré dans le New Jersey, Diddy doit désormais retrouver la liberté le 2 mars 2028, sa date de sortie ayant été repoussée après les révélations concernant ses privilèges supposés en détention.