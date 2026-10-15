Lil Jon se confie sur le dernier échange avec son fils, mort noyé à 27 ans : "Je suis désolé"

Huit mois après la mort de son fils Nathan Smith, retrouvé sans vie dans un étang en Géorgie, Lil Jon revient sur leurs derniers échanges. Dans son autobiographie à paraître le 20 octobre, le rappeur américain raconte notamment les excuses qu'il lui avait présentées quelques heures avant sa disparition.

Le 3 février 2026, Lil Jon apprenait la disparition de son fils Nathan Smith, âgé de 27 ans. Trois jours plus tard, son corps était retrouvé dans un étang de Géorgie. Une tragédie sur laquelle le rappeur accepte désormais de revenir.

Dans un extrait de son autobiographie I Only Shout So You Can Hear Me, publié mercredi 14 octobre par le magazine People, l'interprète de Get Low raconte les difficultés traversées par son fils, également connu dans le milieu musical sous le pseudonyme de DJ Young Slade.

Le jeune homme souffrait notamment de douleurs physiques importantes et rencontrait des difficultés émotionnelles pour lesquelles il suivait une thérapie EMDR.

Un dernier échange marqué par des excuses

Dans son livre, Lil Jon se souvient d'une discussion particulièrement intense avec Nathan, au cours de laquelle il lui avait exprimé son inquiétude et son souhait de le voir aller mieux.

Son fils lui avait répondu qu'il traversait une période difficile, mais qu'il faisait des efforts pour surmonter ses problèmes. Il lui avait ensuite envoyé un message affectueux, lui assurant qu'il l'aimait et souhaitait améliorer leur communication.

Après avoir évoqué cet échange avec son thérapeute, Lil Jon avait pris conscience que Nathan avait surtout besoin que ses efforts soient reconnus.

Le rappeur avait alors repris contact avec lui pour s'excuser et lui assurer qu'il voyait les progrès qu'il accomplissait.

Il ignorait qu'il s'agirait de leur dernière conversation.

Le lendemain, Lil Jon recevait un appel lui annonçant que Nathan avait disparu.

Le corps du jeune homme a finalement été retrouvé le 6 février. Les conclusions du médecin légiste du comté de Fulton ont établi une mort accidentelle par noyade, dans un contexte de consommation de psilocybine.

Nathan Smith était le fils unique de Lil Jon et de Nicole Smith, dont le rappeur s'était séparé en 2022 après dix-huit années de mariage.

À travers son autobiographie, attendue le 20 octobre, Lil Jon revient notamment sur son deuil et les derniers moments de sa relation avec son fils.