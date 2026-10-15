Eminem prépare un nouvel album : 50 Cent révèle pourquoi le rappeur a abandonné un projet musical

Eminem serait déjà en train de préparer son prochain album. C'est son ami 50 Cent qui a vendu la mèche lors de l'avant-première du film Street Fighter, lundi 12 octobre à Los Angeles. Le rappeur de Detroit aurait même renoncé à participer à la bande originale du long-métrage pour se concentrer sur son nouveau disque.

Un nouvel album d'Eminem serait-il en préparation ? C'est en tout cas ce qu'affirme 50 Cent, qui a livré quelques confidences sur les projets de son ami lors d'un entretien accordé à l'Associated Press.

Présent à Los Angeles pour promouvoir Street Fighter, dans lequel il incarne le personnage de Balrog, le rappeur américain a expliqué qu'Eminem avait initialement commencé à travailler sur la bande originale du film.

Mais ses priorités auraient changé à mesure que son propre projet musical avançait.

"Eminem avait préparé quelques éléments, mais comme il avançait sur son album, il a pris du recul parce qu'il prépare la présentation de son prochain disque", a expliqué 50 Cent.

Un nouvel album d'Eminem bientôt annoncé ?

Ces révélations interviennent alors que les deux artistes avaient envisagé de collaborer sur la musique de Street Fighter.

En décembre dernier, 50 Cent avait annoncé son intention de solliciter Eminem pour participer à la bande originale. Quelques mois plus tard, en juillet, il avait même évoqué une collaboration réunissant les deux rappeurs et 2Pac, décédé en 1996.

Le projet semble désormais avoir évolué, Eminem préférant se consacrer à ses propres compositions.

Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite concernant ce nouvel album.

Aucune date de sortie ni aucun titre n'ont été dévoilés, mais les déclarations de 50 Cent laissent entendre qu'Eminem travaille activement sur son prochain projet.